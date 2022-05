Renault vend ses parts dans Avtovaz à Moscou mais se garde la possibilité de revenir en Russie d'ici à six ans

Ce lundi, le groupe automobile français a annoncé la cession de 100% des parts qu'il détenait dans Renault Russie à la ville de Moscou, et de sa participation de 67,69 % dans Avtovaz au NAMI (Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs). Mais il a précisé qu'il garderait l'option de racheter ses parts pendant six ans. Cette annonce intervient alors que le marché automobile russe s'est effondré de près de 80% en avril.