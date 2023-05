Stellantis affiche un chiffre d'affaires en hausse de 14% au premier trimestre porté par l'électrique

[Article publié le mercredi 03 mai 2023 à 08h41 et mis à jour à 09h03] L'année 2023 démarre positivement pour Stellantis. Le constructeur automobile a publié ce mercredi un chiffre d'affaires de 47,2 milliards d'euros au premier trimestre. Ce chiffre se révèle ainsi en hausse de 14% par rapport au premier trimestre de 2022.

Cette tendance est notamment attribuée à l'amélioration des approvisionnements en semi-conducteurs et des hausses de prix. Le groupe aux 14 marques a ainsi écoulé 1,47 million de véhicules au premier trimestre, en hausse de 7% par rapport à l'année dernière. Les ventes de véhicules électriques, elles, ont augmenté de 22%.

Stellantis a amélioré son chiffre d'affaires partout dans le monde, à commencer par l'Amérique du Nord (+10%), premier marché du groupe. Les modèles Dodge et Chrysler ont permis d'améliorer les ventes, mais le groupe a toutefois reculé en termes de parts de marché par rapport au premier trimestre 2022.

La part de marché de Stellantis recule en Europe

Le groupe y prépare le lancement de nouveaux véhicules comme le Ram 1500 REV. Ce dernier est le tout premier véhicule électrique de la marque. Il sera présenté au salon de l'automobile à New York avant sa commercialisation en 2025. Stellantis prévoit d'ailleurs de lancer neuf nouveaux véhicules électriques en 2023. Le constructeur comptera 47 modèles 100% électriques d'ici fin 2024, soit un chiffre doublé en deux ans.

En Europe également, la part de marché de Stellantis a reculé par rapport au premier trimestre 2022, et ce, malgré une hausse des ventes (+6%) et du chiffre d'affaires (+10%). Ce recul est lié à des problèmes de logistiques auxquels le groupe est confronté et qui ne sont pas totalement réglés, a fait savoir le directeur financier du groupe Richard Palmer.

Mais, comme pour l'Amérique du Nord, Stellantis a augmenté ses parts de marché par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. Ailleurs, Stellantis a conservé sa place de leader en Amérique du Sud et amélioré son chiffre d'affaires de 55% en Afrique et Moyen-Orient. En Chine, Inde et Asie-Pacifique, le chiffre d'affaire n'a augmenté que de 5%, affecté par le recul des Jeep Grand Cherokee et Compass. Stellantis maintient ses objectifs 2023 avec une marge opérationnelle à deux chiffres.

Stellantis, toujours numéro un en France sur les immatriculations

La publication des résultats de Stellantis intervient alors les chiffres des immatriculations pour le mois d'avril en France ont été dévoilés lundi 1er mai par la Plateforme automobile (PFA). Sur le mois d'avril, Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat) conserve sa place de numéro 1 en France avec 28,3% de parts de marché, suivi par le groupe Renault (27,6%). Ce dernier a connu un mois d'avril particulièrement favorable. Il a, en effet, enregistré 36.589 nouvelles immatriculations, soit +54,7% par rapport à avril 2022. Dans le détail, la marque Dacia profite de l'embellie avec une hausse de 63,4% des immatriculations (13.972) tandis que sa marque phare Renault totalise le plus de ventes sur l'ensemble du marché (22.489), en hausse de 50,7%. Ces statistiques mensuelles portent sur des livraisons de véhicules commandés il y a plusieurs mois.

De son côté, si Stellantis continue de souffrir de problèmes de logistiques, il voit néanmoins ses livraisons légèrement augmenter en avril de 5,7% par rapport à avril 2022, avec 37.537 nouvelles mises en circulation. Au sein du groupe, la marque Peugeot progresse de 6,10% avec 18.789 immatriculations, mais Alfa Romeo fait un bond de 98,65%.

Autre poids lourd du secteur, le groupe du constructeur allemand Volkswagen a vu ses ventes fortement augmenter de 31,59% avec 18.831 voitures livrées dont 8.975 de la marque éponyme. Porsche fait +71,93% en avril.

Un marché français encore loin des niveaux d'avant crise

De bons résultats portés par un marché français des voitures neuves globalement en hausse puisqu'il a enregistré 132.509 immatriculations le mois dernier, soit +21,9% par rapport à avril 2022, mais qui reste encore loin des niveaux d'avant la crise sanitaire.

« La progression continue, mais le marché reste encore en volumes 30% en dessous par rapport à la période avant-Covid », a expliqué à l'AFP, François Roudier, responsable de la communication de la PFA qui représente constructeurs et équipementiers.

« On récupère, mais très lentement. Sur un mois d'avril traditionnel, les immatriculations étaient plutôt autour de 160.000, voire plus », avant la pandémie de Covid-19, a-t-il ajouté.

D'autant que, « cette évolution à la hausse du marché mérite néanmoins d'être nuancée : la base de comparaison est très basse. Sur le même mois de l'année passée, 108.724 immatriculations de véhicules particuliers neufs (VPN) avaient été enregistrées, soit une chute de 23% par rapport à avril 2021 », a commenté le cabinet d'analyses de données AAA DATA dans un communiqué.

En outre, des perspectives plus sombres sont évoquées : « le niveau des commandes est au plus bas, en baisse de 14% entre janvier et mars 2023 », selon Marie-Laure Nivot, responsable Intelligence Marchés chez AAA DATA.

Les électriques ont le vent en poupe

Les voitures à essence continuent de dominer le marché « particuliers », avec 38,9% des ventes sur ces 4 premiers mois de l'année. Juste derrière, les véhicules hybrides concentrent 31,1% des nouvelles immatriculations (contre 29,4% sur la période de janvier à avril 2022).

« Mais c'est plutôt les véhicules électriques qui ont le vent en poupe », a relevé François Roudier. Avec 14,8% de part de marché sur les 4 premiers mois de 2023 (contre 11,9% sur la même période en 2022), ils « dépassent largement le diesel », qui n'a représenté que 11% des ventes entre janvier et avril 2023 en recul de 5,3 points. Dans le top 5 des véhicules électriques les plus vendus, Dacia arrive en tête en avril suivi par Peugeot, Renault, Tesla et Fiat, selon l'analyse de AAA DATA.

(Avec AFP)