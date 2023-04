Stellantis met l'usine de Sochaux à l'arrêt jusqu'au 14 avril pour des problèmes d'approvisionnement

Stellantis n'en a pas fini avec les pénuries. Le site de Sochaux dans le Doubs, plus grande usine de France après Airbus à Toulouse, doit arrêter son activité entre demain, mercredi 5 avril, et le 14 avril en raison de difficultés d'approvisionnement, comme l'ont confirmé le constructeur et de la CGT.

« Nous avons annoncé que le site de Sochaux ne travaillerait pas du mercredi 5 après midi au vendredi 14 avril, en raison d'un problème de fournisseur », a expliqué un porte-parole de Stellantis, confirmant une information de France Bleu. « Cette décision est liée à la crise des semi-conducteurs que connaît l'industrie automobile mondiale depuis 2020 (...). La situation ne devrait revenir à la normale qu'à la fin de l'année, ce qui nous contraint toujours à un pilotage très précis site par site ».

La CGT inquiète du manque à gagner pour les salariés

Le porte-parole de Stellantis a toutefois assuré que « les salariés sont indemnisés via notre système de modulation, ou l'activité partielle longue durée et les intérimaires sont rémunérés ».

Le secrétaire général de la CGT à l'usine de Sochaux Jérôme Boussard, explique de son côté que « on a appris ça en CSE la semaine dernière » en invoquant « un problème d'approvisionnement en boîtes automatiques ». Ce dernier se dit préoccupé du manque à gagner pour les salariés. Selon le responsable syndical, « à partir du mercredi 12, on sera payés en chômage partiel et on perdra 16% du salaire net par jour de chômage ».

« Dans une période où les salaires sont bas et l'inflation est grande, on ne peut pas se permettre de perdre même 20 ou 30 euros par jour », a-t-il regretté, y voyant les conséquences de « la politique de flux tendu de monsieur Tavares », en référence au PDG de Stellantis Carlos Tavares, un groupe issu de la fusion en 2021 de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler. En août dernier, le site qui fabrique les SUV 5008 et 3008 avait déjà été arrêté en raison de la pénurie de semi-conducteurs

La production ralentie ces derniers mois La direction de Stellantis a déjà réduit depuis plusieurs mois la production de son usine historique, berceau de la marque Peugeot. Elle avait annoncé en février arrêter l'équipe de nuit à partir du mois d'avril et abaisser la production de 1.200 véhicules par jour à environ 800 par jour. Depuis la fusion de PSA avec Fiat Chrysler en 2021, le centre de gravité de l'ancien constructeur français s'est déplacé vers l'étranger, notamment aux Pays-Bas où le constructeur est domicilié et aux Etats-Unis où Fiat-Chrysler possède de nombreuses usines.

(avec AFP)