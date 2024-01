Batteries électriques : l'UE valide une aide, une usine Northvolt verra bien le jour en Allemagne

En mai, Northvolt avait choisi l'Allemagne pour installer son usine de véhicules électriques grâce au feu vert de Bruxelles pour une aide allemande de 902 millions d'euros dans le cadre d'un mécanisme de l'UE créé en mars 2023 afin d'éviter le « détournement » de projets d'investissement européens vers les Etats-Unis. Et pour cause, l'Europe tente de faire face à la concurrence américaine, mais aussi chinoise, dans la course aux batteries électriques.