Voiture électrique  : après son envolée boursière, Vinfast doit confirmer à l'international

Vinfast veut aller vite et fort. Champion désigné pour faire du Vietnam une puissance automobile, le constructeur automobile veut désormais conquérir l'Amérique du Nord et l'Europe. Emanation du puissant conglomérat Vingroup - détenu par Pham Nhat Vuong, l'homme le plus riche du Vietnam - il vient de faire son entrée à la bourse de New York mardi. Et le cours s'est immédiatement envolé.

Pour intégrer le Nasdaq, Vinfast s'est associé au SPAC (Special Purpose Acquisition Company) américain Black Spade Acquisition, une société privée cotée destinée à lever des capitaux en bourse pour investir dans une société non cotée. En fusionnant avec ce véhicule d'investissement, le constructeur a ainsi pu intégrer l'indice américain en s'épargnant un processus fastidieux tout en restant sous le contrôle de Vingroup. Après la fusion, Pham Nhat Vuong conserve ainsi la main sur 99% des actions ordinaires de Vinfast. Mais le flottant apparaît de fait très réduit.

Une valorisation presque quadruplée en une journée

Cela n'a pas empêché l'action de décoller. Alors que Vinfast et Black Spade s'étaient accordés sur une action à 10 dollars, qui représente une valorisation initiale de 23 milliards de dollars, le titre était déjà côté à 22 dollars à l'ouverture. Il a ensuite continué de grimper jusqu'à atteindre 37 dollars à la clôture. Ce qui représente une valorisation de 85 milliards de dollars, soit plus que la capitalisation boursière de Ford ou de General Motors, respectivement à 48 et 46 milliards de dollars, comme le signale Reuters.

Madame Thuy Le, directrice générale de Vinfast, s'est félicitée de cette réussite dans un communiqué :

« Vinfast a accéléré la révolution mondiale des véhicules électriques en rendant accessibles à tous des véhicules électriques intelligents, sûrs et respectueux de l'environnement. La cotation réussie d'aujourd'hui soutient non seulement l'engagement de Vinfast en faveur de la mobilité durable à l'échelle mondiale, mais ouvre également l'accès aux marchés des capitaux et à d'importantes voies de développement futur. »

Changer de dimension

Après ces belles paroles, Vinfast va devoir confirmer. Il ne s'agit pour l'instant que d'une entreprise naissante, qui revendique à peine 19.000 véhicules électriques fabriqués et livrés au 30 juin avec quatre modèles au catalogue. Au niveau commercial, elle n'était qu'à 16.000 voitures vendues fin juillet selon Reuters. Elle doit donc accélérer fortement d'ici la fin de l'année pour tenir son objectif de 50.000 unités vendues en 2023, fixé par Pham Nhat Vuong.

Le cabinet de conseil AlixPartners, cité par Reuters, a estimé que les fabricants de véhicules électriques devaient vendre 400 000 véhicules par an pour atteindre le seuil de rentabilité, y compris en Chine, où la plupart d'entre eux perdent de l'argent dans une guerre des prix qui s'intensifie pour gagner des parts de marché.

Pour arriver à de tels chiffres, Vinfast n'a d'autre choix que de miser sur l'export. Comme le rapportait La Tribune l'an dernier, son marché domestique est largement insuffisant avec seulement 400.000 voitures neuves vendues par an au Vietnam (toutes marques confondues). A titre de comparaison, l'Europe représente 15 millions de véhicules neufs annuels. Pour l'instant, le constructeur a débuté ses livraisons aux Etats-Unis en début d'année, en attendant l'Europe qui prend un peu de retard. Cette introduction en bourse doit donc permettre d'accélérer tout particulièrement ce développement international.

Des milliards de dollars déjà engloutis

Et pour arriver à prendre une dimension mondiale, le grand patron de Vingroup, Pham Nhat Vuong, a mis les petits plats dans les grands en alignant les milliards de dollars d'investissement avant même le début de la production. Littéralement partie de rien en 2018, sa filiale automobile dispose désormais d'une usine flambant neuve et ultra automatisée près de la capitale vietnamienne, Hanoï, au prix d'un investissement de 5 milliards de dollars pour une capacité de production de 250.000 voitures par an, avec des projets pour aller vers 300.000 puis 500.000 unités annuelles.

Pour 2 milliards supplémentaires, elle vient de lancer la construction d'une autre usine en Caroline du Nord (Etats-Unis), qui doit débuter sa production en 2025. Celle-ci sera dotée d'une capacité de 150.000 véhicules par an dans un premier temps. Une troisième usine en Allemagne est également dans les tuyaux.

Depuis fin 2022, Vinfast a aussi lancé l'ouverture en Europe de plusieurs shoowrooms, à Paris et Rennes en France, à Berlin, Cologne et Oberhausen en Allemagne, ainsi qu'à Amsterdam et Rotterdam aux Pays-Bas. D'autres ouvertures sont prévues Hambourg, Munich et Francfort en Allemagne, à La Haye aux Pays-Bas et à Nice et Montpellier en France en attendant d'autres dans l'année.

C'est sans doute à ce prix que Vinfast évitera de dégringoler aussi vite qu'il est monté au jeu de la cotation, à l'image d'autres constructeurs de véhicules électriques qui se sont associés à des SPAC comme l'Américain Lucid, qui a vu sa valorisation initiale chuter de 40 % en deux ans.