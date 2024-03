Hyundai casse sa tirelire pour rattraper son retard dans la voiture électrique

Hyundai investit plus de 50 milliards de dollars dans les voitures électriques en Corée du Sud. Le constructeur automobile a révélé ce mercredi un plan d'investissements dans le pays d'Asie de l'Est d'ici à 2026, dont une grande partie a pour objectif de favoriser le développement et la production de véhicules électriques.

Avec ce nouvel investissement de 68 billions de wons (50,5 milliards de dollars), Hyundai Motor Group dit vouloir « sécuriser les futurs moteurs de croissance dans un environnement commercial incertain grâce à une politique d'évolution et d'innovation constantes ». Dans le cadre de ce plan, Hyundai créera 80.000 emplois en Corée du Sud et construira trois nouvelles usines de véhicules électriques, ce qui devrait permettre d'augmenter la production annuelle de véhicules électriques dans le pays à 1,51 million d'unités d'ici 2030.

Hyundai veut rattraper ses concurrents dans l'électrique

Avec sa filiale Kia, Hyundai est le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes. Le géant sud-coréen est toutefois à la traîne dans le secteur des véhicules électriques, dominé par le constructeur chinois BYD.

Hyundai, qui compte entrer dans le trio de tête mondial des véhicules électriques, avait annoncé l'année dernière son objectif d'augmenter sa production annuelle dans ce secteur à plus de 3,6 millions d'unités d'ici 2030. La stratégie du groupe en matière de véhicules électriques comprend également des investissements dans les infrastructures, les logiciels, la technologie des batteries et la conduite autonome.

En février, Hyundai avait déjà prévu d'investir plus de 1,1 milliard de dollars au Brésil d'ici 2032, avait annoncé le président brésilien Lula après une rencontre avec le directeur général de Hyundai, Chung Eui-sun, à Brasilia. Ces investissements porteront sur la technologie, notamment les voitures hybrides, électriques et à hydrogène vert, selon un communiqué de la présidence brésilienne.

Le 21 novembre dernier, Hyundai a par ailleurs inauguré à Singapour un site de production de véhicules électriques de haute technologie qui, selon le groupe, constituera un « pilier » de sa stratégie dans ce domaine pour les prochaines décennies. La moitié de l'activité de ce site sera réalisée par 200 robots et utilisera de nouvelles méthodes de production qui s'éloigneront des modes traditionnels, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Le site pourra produire 30.000 véhicules par an, a précisé Hyundai.

Les véhicules utilitaires sport et SUV annulent tout gain climatique

Selon un rapport de Greenpeace publié en novembre, les ventes croissantes de véhicules utilitaires sport à forte consommation d'essence de Hyundai ont annulé tout gain climatique résultant de sa transition vers l'électrique. Ce document note, en outre, que Hyundai-Kia a vu ses ventes de SUV augmenter de plus de 150% au cours de la dernière décennie.

Les SUV émettent environ 12% de dioxyde de carbone de plus que les berlines, a déclaré l'ONG, exhortant Hyundai à réduire ses ventes de SUV. Interrogé sur ce rapport, Hyundai a déclaré développer sa flotte de « véhicules SUV entièrement électriques », notamment les EV6 et EV9 de Kia.

Greenpeace voit cependant aussi d'un mauvais œil la tendance grandissante des SUV électriques, car ces modèles ont une empreinte carbone plus élevée que les autres voitures électriques, notamment parce que leur fabrication nécessite plus d'acier.

(Avec AFP)