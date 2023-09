BTP : Bouygues prend la main sur Colas, son patron démissionnaire sort du silence

Le communiqué de presse est tombé juste avant l'ouverture de la Bourse. Bouygues a annoncé, ce lundi 18 septembre, sa volonté de retirer d'Euronext sa filiale Colas, spécialisée dans la route, les matériaux de construction, le ferroviaire et le transport d'eau, d'énergie et de fluides. Comment ? En déposant « dans les prochains jours » un projet d'offre publique de retrait auprès de l'Autorité des marchés financiers. Autrement dit, le géant français du BTP coté au CAC 40, déjà détenteur de 96,8% du capital de son entité depuis son rachat en 1985 auprès du groupe SCREG [Société chimique routière et d'entreprise générale, Ndlr], va racheter les 3,2% restants.

« Il y avait plus d'inconvénients que d'avantages avec ce très faible flottant [partie des actions échangeable sur le marché, ndlr], comme toutes les contraintes liées à la communication financière et aux reportings. Nous y réfléchissions depuis longtemps », justifie, auprès de La Tribune, un porte-parole de Bouygues.

La dissociation directeur général-président également actée

Dans les faits, cette décision a été prise lors d'un conseil d'administration extraordinaire de Colas organisé le 17 septembre. Lors de cette réunion, il a également été acté la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Ce dernier pourra « se concentrer sur la direction opérationnelle » de la filiale de Bouygues, est-il écrit dans une déclaration transmise aux journalistes par la major.

La nouvelle n'a pas fait que des heureux. Le projet de retirer Colas de la cote et les modalités d'exercice de la direction générale de l'entité « ne correspondaient pas aux attentes personnelles » du PDG Frédéric Gardès. Résultat, ce dernier a « présenté sa démission ». En interne, les uns estiment que la dissociation a été vécue comme une rétrogradation par le patron sortant, tandis que les autres font état d'une incompatibilité d'humeur entre ce dernier et Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues.

Entré chez Bouygues Offshore en 1994, resté après le rachat de Saipem [recherche et forage pétroliers, ndlr] jusqu'en 2011, Frédéric Gardès rejoint Colas en 2011. Il y dirige la filiale de La Réunion, puis prend la tête de la direction régionale Océan Indien, avant la direction générale de l'Europe du Nord et du Moyen-Orient. Nommé en 2018 directeur général International, Réseaux, Grands Projets, il s'impose logiquement comme directeur général en mai 2019, puis comme président-directeur général de Colas en février 2021.

« Ce n'est pas un problème d'ego »

Sollicité par La Tribune à plusieurs reprises au cours de la journée, Frédéric Gardès a fini par accepter de donner sa version des faits à La Tribune.

« Ce n'est pas un problème d'ego. J'ai vécu quatre années et demi passionnantes, certes pas les plus faciles entre le Covid, l'inflation et la guerre en Ukraine, mais avec ces nouveaux changements, j'ai estimé que je n'aurai pas assez d'autonomie », assume ce Centralien franco-suédois de 52 ans. « Et ce, alors que j'étais arrivé au bout d'un bout d'un cycle de transformations, et que j'étais prêt à en attaquer un deuxième », poursuit-il.

Colas vient en effet de recevoir deux gros navires pouvant transporter chacun 21.000 tonnes de bitume à 30 millions d'euros l'unité. « Avec Shell, nous sommes co-leader mondial dans le trading de bitume », assure Frédéric Gardès. Il entendait aussi poursuivre le déploiement de sa stratégie Responsabilité sociale des entreprises (RSE) baptisée ACT, et notamment la décarbonation de l'entité qui s'était engagée à baisser de 30% ses émissions directes et indirectes de CO2.

« Je reste salarié de Bouygues S.A et je remercie toutes les équipes qui sont d'une grande qualité. J'ai confiance en leur avenir et en leur capacité à réussir notre plan de transformation », assure encore Frédéric Gardès.

Un nouveau président et un nouveau DG viennent d'être nommés

Un ancien dirigeant confie toutefois à La Tribune que le futur ex-patron de Colas a transformé la filiale en une grande administration, synonyme de moins d'autonomie pour les agences locales de terrain. « Des synergies ont été mises en place, mais pas au détriment du terrain », rétorque l'intéressé.

Un fin connaisseur du secteur regrette, lui, que « le Colas d'aujourd'hui ne soit plus le Colas d'hier ». Frédéric Gardès réplique que 60% du chiffre d'affaires - 15,5 milliards en 2022 - se fait effectivement à l'international et 40% en France. Un cadre rappelle, lui, que le potentiel de croissance de l'entité est allé à chercher du côté des Etats-Unis, du Canada - comme le fait déjà Saint-Gobain et Holcim - ainsi qu'en Allemagne et en Europe du Nord.

Toujours est-il que le conseil d'administration de Colas a procédé à deux nominations « avec effet immédiat » : Pascal Grangé, directeur financier du groupe Bouygues, est nommé président non-exécutif, tandis que Pierre Vanstoflegatte est de retour dans la major comme directeur général. Pour la petite histoire, le nouveau patron était parti chez Latour Capital en avril 2023 du poste de président de Bouygues Energies & Services, six mois après la nomination de Jérôme Stubler comme président d'Equans, entité d'Engie désormais unie avec Bouygues Energie & Services.

