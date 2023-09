Bouygues, Vinci, Eiffage, ces géants français du BTP qui lorgnent le pactole du nouveau nucléaire

C'est une affaire de quelques jours. Selon des sources concordantes, EDF s'apprête à dévoiler le nom du vainqueur du premier appel d'offres de génie civil des nouveaux réacteurs nucléaires. Et plus précisément de la première paire de réacteurs EPR2 à Penly (Seine-Maritime), dont les premiers travaux sont prévus mi-2024 pour une mise en service au plus tôt en 2035. Un marché qui suscite les convoitises. Et pour cause : selon des sources concordantes, il représenterait à lui seul 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et trois fois plus sachant qu'EDF va construire d'ici à 2050, deux paires supplémentaires, l'une à Gravelines dans les Hauts-de-France, l'autre à Bugey, dans l'Ain.

Parmi les différents candidats, les trois champions tricolores, Bouygues, Vinci et Eiffage, sont sur les rangs. Certains se sont d'ailleurs alliés. C'est le cas selon nos informations de Bouygues et Vinci, tandis qu'Eiffage a, par la voix de son PDG Benoît de Ruffray, confirmé avoir « postulé comme beaucoup d'acteurs » et y aller « seul ».

Interrogés, ni EDF ni les majors concernées ne veulent s'exprimer sur ce sujet brûlant.

Bouygues part avec une longueur d'avance

Bouygues semble néanmoins partir avec une longueur d'avance. Dès les années 1970-1985, le groupe dirigé par Olivier Roussat a réalisé pour l'énergéticien français tous les ouvrages d'Europe, que ce soit à Bugey - déjà -, à Saint-Alban (AuRA) ou à Chooz, à la frontière franco-belge. Aujourd'hui, il travaille sur le chantier de Flamanville - avec les aléas qui sont connus - et a participé à la construction du réacteur EPR d'Olkiluoto en Finlande, mis en service mi-avril, après plus de 13 ans de retard.

Un savoir-faire que la filiale Bouygues Construction exporte jusqu'en Chine. La major française est présente à Daya Bay, dans le sud-est du pays, près d'Hongkong, où elle a érigé le troisième réacteur en service depuis deux ans. Plus tôt, en janvier 2017, elle avait décroché auprès de la filiale britannique d'EDF un contrat de plus de 1,7 milliard d'euros pour construire deux réacteurs EPR à la centrale d'Hinkley Point (Angleterre). Sur ce chantier, elle utilise la plus grande grue au monde - 250 mètres de haut, 96 roues sur rail - qui peut soulever, en une fois, jusqu'à 5.000 tonnes de charges utiles dans un rayon de 40 mètres.

Un partenariat stratégique avec EDF et Vinci

A cela s'ajoute un partenariat stratégique avec l'énergéticien depuis le 1er décembre 2021. Lors du World Nuclear Exhibition (WNE) à Paris, le PDG d'alors d'EDF, Jean-Bernard Lévy, et le directeur général de Bouygues, Olivier Roussat, ont signé un accord-cadre de coopération mondiale portant sur la technologie EPR et les futurs projets en République tchèque, en Pologne et en Arabie Saoudite.

« Cette signature s'est soldée par la conclusion d'un protocole d'accord entre Bouygues Travaux Publics et l'entreprise de construction saoudienne NESMA & Partners Contracting Co. Ltd portant sur leur participation conjointe à l'exécution des travaux de génie civil d'un projet d'EPR potentiel en Arabie saoudite. Ces accords prouvent la volonté commune des deux groupes de renforcer leur coopération de longue date sur le marché de l'exportation, Bouygues Travaux Publics confirmant ainsi son engagement de partenaire historique des projets d'EPR », écrit EDF dans une déclaration transmise à la presse.

Pour répondre à l'appel d'offres de Penly, Bouygues est également allié avec Vinci et Fayat. Avec le premier, Bouygues a réalisé le sarcophage de Tchernobyl, tandis que la seconde lui apporte son expertise en construction métallique. Selon nos informations, en cas de victoire, Bouygues empocherait 42%, Vinci 42% et Fayat 16% des 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévus pour chaque paire d'EPR 2.

Eiffage n'a pas dit son dernier mot

Chez Eiffage, le PDG Benoît de Ruffray fait savoir à La Tribune que ses équipes Génie Civil et Energies Systèmes ont répondu au premier appel d'offres pour Penly. « Nous avons toujours été actifs sur le parc nucléaire et travaillons déjà pour le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), que ce soit à Cadarache - projet ITER - et à Valduc. Avec cette décision affirmée au plus haut niveau de l'Etat de construire 6 EPR, le cap est clair et la décision d'investir est forte », poursuit le patron de la major cotée au SBF 120.

Reste toutefois à résoudre une équation financière et non des moindres : le financement desdites centrales...