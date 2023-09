Immobilier neuf : le nombre de nouveaux chantiers s'effondre au plus bas depuis 2014

Entre septembre 2022 et août 2023, 319.500 nouveaux chantiers ont été commencés et 379.900 permis ont ainsi été délivrés, soit une baisse de 27,9% par rapport à la même période un an plus tôt. Les promoteurs souffrent notamment de la hausse des coûts de construction. A cela, s'ajoute l'érosion du pouvoir d'achat des acquéreurs et une restriction de l'accès au crédit.