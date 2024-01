Logement ancien : les agents immobiliers apprécient le retour des banques

Est-ce l'hypothèse d'une baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) évoquée ici et là dès novembre, notamment par le gouverneur de la Banque de France ou l'effet de l'assouplissement des conditions d'octroi décidé début décembre par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF) ? Toujours est-il que les agents immobiliers apprécient le retour des banques au quatrième trimestre 2023 après une année marquée par un recul des ventes compris entre -10% et -15% voire -25% et des négociations qui ont tutoyé voire dépassé les 100 jours.

Lire aussiFin de la hausse des taux directeurs : l'immobilier va-t-il enfin sortir de la crise ?

L'immobilier reste-t-il un choix d'investissement fort ?

« Nous percevons des bons signaux des banques qui reviennent dans la partie », approuve Stéphane Fritz, président du réseau Guy Hoquet, interrogé par La Tribune.

Des « signaux positifs » également perçus par le patron de Laforêt sur cette période courant d'octobre à décembre dernier, saluant le discours de la Banque de France et... celui d'Emmanuel Macron. « Lors de ses vœux du 31 décembre, le président de la République a même prononcé deux fois le mot logement », se réjouit Yann Jéhanno.

Son confrère d'Era Immobilier regarde, lui, le taux d'inflation qui « va déterminer le reste ». « L'heure est plutôt à la stabilisation. La demande est bien présente, même si elle est bridée par les prêts et la conjoncture économique », souligne le directeur exécutif Eric Allouche, qui s'élève « contre le pessimisme ambiant »

« La porte n'est plus fermée depuis un mois. Certaines vannes se sont ouvertes », affirme, de son côté, le président-directeur général de L'Adresse. Cela démontre que « 2024 va partir à la conquête de nouveaux clients comme les primo-accédants », poursuit Brice Cardi, qui sort d'une année 2023 « extrêmement compliquée ».

Premier à ouvrir le bal des conférences bilan et perspectives, le président de Century 21 France (groupe Arche), Charles Marinakis, estime que la chute des investissements locatifs aurait pu être plus forte. « L'immobilier reste un choix d'investissement fort. La hausse des taux d'intérêt aurait pu en dissuader et j'aurais imaginé que ça chute encore plus, mais non », a-t-il déclaré, alors que le nombre d'investisseurs locatifs a chuté l'an dernier de 12,7 points par rapport à 2022, à 26,7%.

Du côté des indépendants, « les nouvelles sont plutôt bonnes », déclare Olivier Bugey de La Boite Immo. Les taux d'intérêt se stabilisent voire partent à la baisse à 3,9% voire à 3,8%, témoigne-t-il, se félicitant d'un retour « spectaculaire » des institutions bancaires et de leurs offres commerciales. « Les établissements revoient leurs clients et recontactent les courtiers », assure-t-il encore.