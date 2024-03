Le géant Novo Nordisk en passe de verser plus d'un milliard d'euros pour racheter un laboratoire allemand

Le géant danois va encore grossir. Le laboratoire Novo Nordisk, spécialiste des traitements antidiabétique et anti-obésité, a annoncé ce lundi le rachat du groupe allemand Cardior. Celui-ci est spécialisé dans le traitement par ARN de maladies cardiaques. Le montant de l'opération pourrait atteindre 1,25 milliard d'euros.

« En accueillant Cardior au sein de Novo Nordisk, nous allons renforcer notre portefeuille de projets dans le domaine des maladies cardiovasculaires, où nous avons déjà des programmes en cours à tous les stades du développement clinique », a déclaré Martin Holst Lange, vice-président exécutif chargé du développement chez Novo Nordisk, cité dans un communiqué.

L'accord inclut en particulier la molécule principale développée par Cardior, baptisée CDR132L, actuellement en phase 2 de développement clinique pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, selon le communiqué. Cette molécule doit permettre de « bloquer sélectivement les niveaux anormaux de la molécule de microARN miR-132, ce qui pourrait conduire à une amélioration durable de la fonction cardiaque ». Selon les deux groupes, l'insuffisance cardiaque touche plus de 65 millions de personnes dans le monde. L'acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024.

Lire aussiSanté : Novo Nordisk, la pépite danoise de la lutte contre l'obésité

Un géant habitué des gros rachats

Le groupe pharmaceutique pourrait donc dépenser plus d'un milliard d'euros pour concrétiser cette nouvelle acquisition. Un montant qui peut sembler colossal mais qui ne serait pas un coup d'essai pour le danois. Parmi les premières capitalisations européennes (plus de 400 milliards d'euros ou 3.000 milliards de couronnes danoises) et moteur de l'économie danoise, Novo Nordisk est porté par la vente des traitements contre le diabète et l'obésité.

Lire aussiPharmaceutique : le Danois Novo Nordisk dégaine 16,5 milliards de dollars pour acheter l'Américain Catalent

Fort d'un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros en 2023 et d'un résultat net de 11 milliards d'euros, Novo Nordisk a annoncé, le 6 février dernier, vouloir racheter la société pharmaceutique américaine Catalent, pour 16,5 milliards de dollars. Le géant danois a jeté son dévolu sur Catalent qui possède plus de cinquante sites dans le monde. Or, certains ont servi à l'enflaconnage de vaccins contre le Covid-19 des laboratoires américains Johnson & Johnson et Moderna. Cette acquisition doit ainsi permettre au groupe danois d'accroître davantage sa capacité de production.

2,1 milliards d'euros dans son usine de Chartres

Et Novo Nordisk n'arrête pas ses investissements aux rachats d'autres entreprises pharmaceutiques. Le laboratoire a annoncé, en novembre dernier, qu'il allait dépenser 2,1 milliards d'euros pour doubler la superficie de son usine de Chartres à 230.000 m2 et créer « plus de 500 nouveaux emplois », qui s'ajouteront aux 1.600 déjà existants. Le chantier a débuté et le projet devrait être finalisé en 2028. Le site de production de Novo Nordisk à Chartres, créé en 1961, est le premier employeur privé du département.

Lire aussiRéindustrialisation: le laboratoire danois Novo Nordisk va investir plus de deux milliards d'euros sur son site de Chartres

L'entreprise va ainsi étendre la production du site, spécialisé aujourd'hui dans les cartouches et flacons d'insuline, à des traitements agissant sur l'obésité, en forte demande mondiale. Ces médicaments appartiennent à la classe des analogues du GLP-1, une hormone qui a des actions sur le pancréas pour favoriser la sécrétion d'insuline dans le cas du diabète, mais qui agit aussi sur le système digestif et nerveux central, en réfrénant l'appétit.

Lire aussiPharmaceutique : le grand retour du paracétamol français se prépare en Isère

Rien qu'en 2023, Novo Nordisk dit avoir investi 10 milliards d'euros sur l'ensemble de son outil de production à travers le monde, en incluant l'usine « stratégique » de Chartres d'où sortent des traitements pris par plus de 10 millions de diabétiques dans le monde chaque jour. En janvier, le groupe y avait déjà annoncé un investissement de 130 millions d'euros pour tripler la capacité d'assemblage et de conditionnement de stylos injecteurs d'insuline, promettant une centaine de recrutements.

(Avec AFP)