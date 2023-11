Santé : Novo Nordisk, la pépite danoise de la lutte contre l’obésité

Novo Nordisk est un cas unique. Le 4 septembre 2023, ce laboratoire pharmaceutique danois fondé un siècle plus tôt est devenu la première capitalisation boursière d'Europe. Avec une valorisation de 400 milliards d'euros, cette entreprise relativement méconnue hors de son secteur a remplacé le champion mondial du luxe LVMH à la tête du classement. Cette capitalisation a doublé en moins de deux ans. Quadruplé depuis quatre ans. Plus incroyable encore, elle dépasse désormais le produit intérieur brut du Danemark. Un pays qui serait aujourd'hui en récession sans le chiffre d'affaires réalisé par cette pépite nationale : au premier semestre, la croissance a atteint 1,7 %. Sans Novo Nordisk, elle aurait été négative, à -0,3 %.

Une performance hors norme, d'autant plus que ce géant de la pharmacie, qui emploie 59 000 personnes dans 80 pays, a un profil et un passé très éloignés de ceux des multinationales du « Big Pharma », habituées des méga-fusions, des changements abrupts de stratégie et des valses de dirigeants. Fondé par un couple de médecins, August et Marie Krogh (lui a obtenu le prix Nobel de médecine en 1920, elle a été la quatrième Danoise à être diplômée de médecine), le laboratoire s'est consacré depuis ses origines au traitement du diabète en produisant et en commercialisant de l'insuline. Autre originalité, Novo Nordisk appartient à une fondation à but non lucratif (comme Ikea, Bertelsmann ou le conglomérat indien Tata Group), qui détient la majorité des droits de vote. Et n'a connu qu'une poignée de PDG en cent ans d'existence.

2,6 milliards de personnes souffrent d'obésité dans le monde

« Un pari très risqué »

Nommé à la tête de l'entreprise à la fin de 2016, l'actuel patron, Lars Fruergaard Jorgensen, 57 ans dans quelques jours, a joué un rôle crucial dans le changement d'envergure du laboratoire. Si son prédécesseur, Lars Rebien Sorensen, avait déjà été couronné « meilleur PDG » au monde par l'influente Harvard Business Review en 2015, c'est ce diplômé en économie de l'université d'Aarhus, entré chez Novo Nordisk comme stagiaire en 1991, qui a choisi d'engager l'entreprise sur un terrain encore inexploré.

Dès sa prise de fonction, ce fils d'exploitants agricoles du Jutland, dans le nord du Danemark, passionné de kayak et de vélo, a donné son feu vert à des essais cliniques pour étudier les effets de deux traitements sur les maladies cardio-vasculaires. « Le pari était très risqué, détaille un analyste financier anglo-saxon spécialiste du secteur, car ces essais de plusieurs années coûtent des dizaines de millions de dollars. Sans aucune certitude de résultats. »

Lars Fruergaard Jorgensen a remporté la mise, et Novo Nordisk avec lui. Ces essais ont en effet prouvé, selon une étude publiée en août 2023 et présentée récemment au Congrès de l'association cardiaque américaine à Philadelphie, que les patients sous Ozempic et Wegovy - les deux médicaments stars du laboratoire, qui combattent le diabète et l'obésité - présentent 20 % de réduction des risques de développer des pathologies cardio-vasculaires, notamment des crises cardiaques ou des AVC. « C'est ce que dans le métier on appelle un "game changer", ajoute l'analyste. Les résultats de ces études vont doper les ventes et ouvrir de nouveaux marchés, grâce à de probables autorisations de prescription dans davantage de pays. »

Un marché à 6 milliards de dollars

Selon la Fédération mondiale de l'obésité, 2,6 milliards de personnes souffrent de cette maladie sur la planète. Et plus de 50 % de la population pourrait être en surpoids ou obèse (soit un indice de masse corporelle supérieur à 30, selon l'OMS) d'ici à 2035, si la courbe de progression ne s'inverse pas entre-temps. D'où un marché global estimé par la banque d'affaires Goldman Sachs à 6 milliards de dollars par an aujourd'hui. Ce dernier pourrait croître plus de seize fois, à 100 milliards de dollars, d'ici à 2030. Voire 140 milliards, selon d'autres prévisions. Des chiffres colossaux, qui expliquent l'engouement massif pour les deux médicaments de Novo Nordisk, notamment pour le Wegovy, plus spécifiquement indiqué pour favoriser la perte de poids, de 15 à 20 % selon les patients.

Pour l'instant commercialisé dans un petit nombre de pays, le Wegovy est désormais soumis à des restrictions de vente par son fabricant

Pour l'instant commercialisé dans un petit nombre de pays (Danemark, Norvège, Islande, Allemagne, Suisse, États-Unis et Royaume-Uni), le Wegovy est désormais soumis à des restrictions de vente par son fabricant, qui peine à satisfaire la demande et souhaite avant tout protéger la continuité de prise en charge pour les patients à qui il est déjà prescrit. D'où l'accélération des capacités de production décidée par Lars Fruergaard Jorgensen, venu en France le 23 novembre pour annoncer un investissement de 2,1 milliards d'euros sur le site de Chartres (lire ci-dessous), après avoir annoncé un investissement au Danemark de 5,6 milliards d'euros, cette fois.

Mais le PDG se trouve également confronté à un dilemme d'une autre nature. « Un certain nombre de personnalités connues, et souvent riches, se procurent le médicament uniquement pour perdre du poids, sans en avoir réellement besoin », note un médecin spécialiste de l'obésité. Les rumeurs évoquent aussi bien Elon Musk, le PDG de Tesla et de SpaceX, que Kim Kardashian ou l'ex-Premier ministre britannique Boris Johnson parmi les consommateurs supposés. Ce mésusage d'un traitement déjà menacé de ruptures de stock est dénoncé par le dirigeant de Novo Nordisk, qui reconnaît malgré tout que son action est « limitée », notamment en raison de l'influence exercée par les réseaux sociaux. Un péril réel, alors que les ventes de Wegovy ont augmenté de 167 % depuis le début de cette année.