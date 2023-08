Emeutes : une aide de 10.000 euros pour les buralistes touchés par les dégradations

Les commerçants touchés par les dégradations et les vols qui ont suivi le décès du jeune Nahel font l'état des lieux, un mois après les émeutes. Appelé à l'aide par les professionnels, le gouvernement a annoncé que les buralistes victimes de dommages pourront bénéficier d'une aide forfaitaire de 10.000 euros versée par l'Etat, selon un décret publié au Journal Officiel (JO) ce jeudi 3 août.

Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, les débits de tabac devront cependant prouver qu'ils ont « subi des dégradations, destructions, vols, à l'occasion des émeutes urbaines, ayant entraîné une fermeture d'au moins trois jours consécutifs », lors des violences « survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 », précise le décret.

Une démarche qui se fait auprès des douanes

Ce jeudi, le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave doit se rendre à Talence, en compagnie du président de la Confédération des buralistes Philippe Coy, pour dévoiler les contours de cette aide. Mais les démarches ont déjà été en partie détaillées. Ce dispositif exceptionnel s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord 2023-2027 sur l'accompagnement du réseau des buralistes, indique en effet le décret.

Dans le détail, les adhérents à la Confédération nationale des buralistes, qui regroupe quelque 23.300 commerçants, pourront passer par ce syndicat professionnel pour réclamer l'indemnisation de l'Etat. Les débitants en activité, non-adhérents à un syndicat professionnel national des buralistes, « gérant un débit de tabac ordinaire, permanent ou saisonnier, ou spécial » pourront de leur côté demander jusqu'au 15 septembre à en bénéficier, auprès de la direction générale des douanes.

650 millions d'euros de dégâts

Ce geste de l'Etat est bienvenu pour les professionnels. Selon le dernier bilan en date de la Confédération des buralistes, 545 bureaux de tabac ont été endommagés, dont 64 établissements incendiés et complètement détruits, a précisé un porte-parole des buralistes à l'AFP jeudi, estimant « la sinistralité à plus de 20 millions d'euros ».

Outre les buralistes, les dégâts des émeutes vont coûter 650 millions aux assurances, selon le bilan du 11 juillet de fédération professionnelle des assureurs, après une première estimation à 280 millions d'euros.

« Près de 90% du coût de ces violences urbaines concernent les 3.900 biens des professionnels et des collectivités locales sinistrés », a précisé la présidente de France assureurs Florence Lustman dans un communiqué.

Le reste concerne essentiellement des dégâts subis par des particuliers pour leurs véhicules personnels.

Plus de 11.300 déclarations de sinistres liées aux violences ont été décomptées par la fédération. Dans le détail, les sinistres sur les biens professionnels représentent 55% des 650 millions d'euros évoqués, et ceux sur les biens des collectivités locales 35%, précise France Assureurs. Et cet épisode se voit même dans les résultats semestriels des assureurs. Ainsi, Axa a précisé ce jeudi que sa facture liée aux émeutes s'élevait à 125 millions d'euros.

(Avec AFP)