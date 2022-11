La Poste modernise ses bureaux et étoffe ses services

Place aux bureaux de poste « 2.0 ». Avant la fin de l'année 2022, une dizaine de bureaux, dits de « nouvelle génération » par le groupe, devraient ouvrir. Parmi les changements annoncés, de nouveaux automates et des bornes digitales « plus intuitifs et ergonomiques », pour notamment acheter des enveloppes et des emballages préaffranchis, peser et affranchir un courrier ou un colis, ou encore éditer un RIB de La Banque Postale.

« Face à la montée en puissance du e-commerce, à la crise sanitaire et aux attentes des clients en termes de proximité, La Poste a décidé de refondre en profondeur l'aménagement de ses bureaux de poste et l'accueil apporté à ses clients », explique le groupe dans un communiqué publié mercredi 16 novembre.

Sur ses 7.000 bureaux de poste, la poste va ensuite en rénover 70 autres en mode nouvelle génération d'ici 2024. Ils s'inscrivent dans le plan d'investissement de 800 millions d'euros prévu par le groupe d'ici fin 2027. La plus grande partie - 500 millions - sera dédiée à la rénovation de ses 7.000 bureaux de poste partout en France. Le reste sera consacré au digital.

Côté personnel, les conseillers bancaires seront « équipés d'ordinateurs portables permettant des rendez-vous en visio-conférence et de tablettes tactile ». Les chargés de clientèle, désormais habillés d'une nouvelle veste noire aux couleurs de La Poste et de La Banque Postale, auront des smartphones pour fluidifier le traitement des actions les plus simples comme les envois et les retraits de colis.

Services personnalisés selon les bureaux

La Poste prévoit dans certains de ses bureaux, « en fonction des spécificités de la zone de chalandise », des services particuliers et nouveaux. Certains expérimenteront ainsi en 2023 les « stations colis ». Elles permettront aux clients adeptes du e-commerce d'« ouvrir leur colis, vérifier la conformité de leurs achats, déposer leur emballage pour qu'il soit recyclé, essayer les vêtements achetés en ligne dans une cabine d'essayage et gérer les éventuels retours de colis », explique le groupe.

L'activité colis a représenté 50% de son chiffre d'affaires de 2021. Ce segment a augmenté de 10,7% entre 2020 et 2021 et 852 millions de colis supplémentaires ont été livrés sur la période 2019-2021. Les clients pourront d'ailleurs désormais récupérer leurs colis sans présenter leur carte d'identité à condition de présenter leur Identité Numérique La Poste.

Selon les différents bureaux, il sera même possible de passer le « code de la route ou le permis bateau », ou encore de compter sur des services de conciergerie. De quoi se positionner au plus près des besoins des usagers, sur le territoire. D'ailleurs, La Poste qui compte au total 35.000 « points de service », en comptant les points-relais dans les commerces, compte déployer 5.000 « points de service » supplémentaires sur le territoire d'ici 2025... après avoir fermé 3000 bureaux ces dix derniers années.

(Avec AFP)