Le britannique JD Sports s'offre le français Courir, après avoir racheté Gap France

La société française Courir passe bel et bien sous le drapeau anglais. JD Sports Fashion, groupe de vêtements et accessoires de sport britannique qui avait fait une offre rendue publique en mai, l'a acquis pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. La somme offerte comprend 325 millions d'euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette.

« Suite à l'approbation du comité d'entreprise » de Courir, JD Sports « a conclu un accord d'achat d'actions en juin 2023 pour acquérir » l'entreprise, a annoncé le groupe à l'occasion de la publication de ses résultats du premier semestre ce jeudi 21 septembre.

« Cette acquisition reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence » concernées, précise l'entreprise. JD Sports Fashion prévoit toujours de finaliser l'opération au dernier trimestre de cette année ou au premier trimestre de l'an prochain, en tout cas « avant l'annonce de nos résultats annuels en 2024 ».

Une « nouvelle dimension » aux marques de JD Sport

JD Sports avait commencé en mai les négociations avec Equistone Partners Europe, société de capital-investissement basée à Londres qui possède la majorité du capital de Courir. « Courir ajoutera une nouvelle dimension à notre portefeuille de marques avec une clientèle et une gamme de produits féminins plus solides », a fait valoir JD Sports jeudi, espérant que les autres marques du groupe tireront « des enseignements concrets » de l'entreprise française.

JD Sports mettait en avant en mai le fait que Courir « est un acteur de premier plan de l'industrie des vêtements et chaussures de sport en Europe ». L'enseigne compte 313 magasins en nom propre majoritairement dans l'Hexagone mais également en Espagne, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Luxembourg. Elle dispose en outre de 36 boutiques en franchise en Afrique de l'ouest, au Moyen-Orient et dans les territoires d'outre-mer français. Lors de l'exercice 2022, Courir a enregistré un chiffre d'affaires de 609,8 millions d'euros et un bénéfice avant intérêts et impôts de 47,4 millions d'euros.

Basée en France, Courir a été lancé en 1980 par Léon et Lucien Odier. Ces derniers étaient aussi à l'origine de la création de Go Sport un an plus tôt. L'enseigne en a été sa filiale jusqu'en 2019 et son rachat par Equistone Partners Europe pour 283 millions d'euros.

Deuxième rachat de l'année

Il s'agit de la deuxième acquisition de l'année pour JD Sports. Sa société Spodis a en effet été retenue par le tribunal de commerce de Grenoble en mai dernier pour reprendre une grande partie des activités de Gap France pour 300.000 euros. L'enseigne faisait jusqu'alors partie depuis 2021 de la galaxie de marques détenues par l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon, en pleine tourmente financière. Ce rachat avait permis de sauver 214 emplois, soit deux tiers des effectifs.

JD Sports affiche par ailleurs une bonne santé financière. Ses chiffres du premier semestre, décalé et terminé le 29 juillet, montrent un bénéfice net part du groupe qui a grimpé de 30% sur un an, à 239,9 millions de livres. Son chiffre d'affaires a grimpé de 8% à 4,8 milliards de livres sur la période. Suite à ces résultats, le titre à la Bourse de Londres bondissait de 7,90% à 143,45 pence vers 09h45 GMT.

