Royaume-Uni  : Marks and Spencer investit un demi-milliard d'euros pour ouvrir 20 nouveaux magasins

Marks and Spencer renoue avec les investissements. L'enseigne britannique débloque plus de 540 millions d'euros pour ouvrir au Royaume-Uni 20 nouveaux magasins et ainsi générer, selon un communiqué, « plus de 3.400 nouveaux emplois à travers le pays ». L'entreprise avait annoncé l'accélération en octobre d'un plan visant à fermer les magasins « à faible productivité », en particulier dans les centres-villes, et à en ouvrir d'autres, focalisés notamment sur l'alimentation.

Cette stratégie de « rotation de magasins » au Royaume-Uni s'inscrit dans la foulée d'un plan de restructuration lancé en 2020 en raison de la pandémie consistant à supprimer 7.000 emplois, qui confirmait aussi une stratégie de modernisation de ses sites entamée quelques années plus tôt.

L'enseigne avait précisé à l'automne dernier vouloir fermer 67 magasins généralistes sur 247 et augmenter d'un tiers le nombre de magasins d'alimentation, avec 104 ouvertures, ajoutant vouloir achever dans les trois ans ce plan initialement prévu sur cinq.

« Notre programme de rotation de sites consiste à nous assurer que nous avons les bons magasins, au bon endroit, avec le bon espace », a justifié le co-directeur général de M&S Stuart Machin, cité dans le communiqué.

Des ventes record à Noël

Le groupe a annoncé la semaine dernière avoir réalisé des ventes record à Noël, se félicitant d'une performance meilleure que la moyenne du secteur, porté notamment par une bonne tenue dans l'habillement et la décoration, ses points faibles ces dernières années comparé à l'alimentation. Selon M&S, les performances de ses nouveaux magasins et des magasins récemment rénovés dépassent ses attentes, citant en exemple un magasin « vieillissant » du centre-ville de Chesterfield (centre de l'Angleterre) récemment déménagé un peu plus loin et qui a vu ses ventes doubler sur un an. Parmi les nouvelles ouvertures prévues sur l'exercice 2023/2024 figurent notamment des magasins généralistes situés dans des grands centres commerciaux de Leeds, Liverpool, Birmingham ou Manchester.

De solides résultats pour les hard discounters pendant les fêtes Avec des ménages britanniques sous pression avec une inflation à près de 11%, plus élevée pour l'alimentation, les hard discounters ont enregistré les plus solides performances du secteur pendant les fêtes. Lidl a annoncé des ventes de Noël en hausse de presque 25% sur un an. Son concurrent Aldi s'était aussi félicité des ventes record au Royaume-Uni lors des fêtes de Noël, tout comme la chaîne de fast-food Greggs ou encore le groupe de magasins discount B&M. Malgré cette concurrence, les ventes de Tesco, le numéro un du secteur au Royaume-Uni, ont augmenté de 7,9% sur un an à Noël et de 5,7% au troisième trimestre décalé clos le 7 janvier, avec une part de marché maintenue à 27,5%. Les analystes, rassurés, s'inquiètent néanmoins de la guerre des prix en cours, qui érode les marges : « Tesco a suivi Sainsbury's avec des résultats exceptionnels pour Noël et le troisième trimestre malgré les pressions croissantes sur les revenus des ménages, et la montée qui semble inexorable des supermarchés à bas prix », commente Sophie Lund-Yates, analyste de Hargreaves Lansdown. Mais « une large part de ce succès vient des réductions de prix, ce qui est de mauvais augure pour les marges ».

(Avec AFP)