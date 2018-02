ADP explose ses bénéfices avant sa (probable) privatisation

De quoi alimenter les débats des prochaines Assises du transport aérien sur le partage de la valeur dans le secteur. Et de conforter également l'Etat, actionnaire du gestionnaire des aéroports parisiens à hauteur de 50,6%, qu'il encaissera un très gros chèque en cas de privatisation d'ADP, comme il l'étudie actuellement. La capitalisation d'ADP dépasse les 16 milliards d'euros. Et sa valeur pourrait atteindre une dizaine de milliards supplémentaires en cas de cession, selon certains observateurs.

Trafic en hausse de 7,4%

Tiré par un très fort dynamisme du trafic aérien et par l'intégration globale de TAV Airports au second semestre, l'année 2017 a été un excellent millésime pour ADP. Avec un trafic de 101,5 millions de passagers dans les aéroports de Roissy et d'Orly (+4,5%) et des hausses encore plus fortes enregistrées dans les aéroports gérés à l'international, le trafic du groupe a atteint 228,2 millions de passagers (+7,4%).

Au total, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 22,7% à 3,617 milliards d'euros, l'Ebitda de 31,1% à 1,567 milliard, le résultat opérationnel courant de 55,1%, à 1,030 milliard d'euros et le résultat net de 31,2%, à 1,030 milliard d'euros, des chiffres supérieurs au consensus Thomson Reuters I/B/E/S. A titre de comparaison, Air France, 5 fois plus gros qu'ADP, a généré en 2017 un résultat d'exploitation de 588 millions d'euros.

Après deux années marquées par un ralentissement de la fréquentation de la destination Paris en raison des attentats, les visiteurs sont revenus en 2017. Dans les deux aéroports parisiens, le chiffre d'affaires des activités aéronautiques s'est inscrit en hausse de 4%, à 1,813 milliard d'euros. Celui des activités commerciales (loyers perçus sur les boutiques, les bars et restaurants, les activités banque et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité) est en hausse de 2,2 % en 2017, à 459 millions d'euros, selon ADP.

« La performance solide du groupe en 2017 constitue "un socle pour une croissance à long terme", a souligné Philippe Pascal, directeur général adjoint finances, au cours d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Une hausse de trafic prévue en 2018 entre 2,5 et 3,5%

Pour 2018, ADP prévoit une croissance du trafic comprise entre 2,5% et 3,5% dans ses aéroports de la région parisienne et de l'ordre de 10 à 12% dans ceux gérés par TAV.

L'année en cours s'annonce encore meilleure. Sauf coup dur qui ferait chuter le trafic, les recettes vont en effet fortement augmenter. A Paris, la hausse du nombre de passagers attendue sera combinée à celle de plus de 2% des redevances aéroportuaires, validée la semaine dernière par l'autorité de supervision indépendante (ASI), selon nos informations.

Le groupe vise ainsi une une progression de 10% à 15% de son Ebitda consolidé cette année, avec le maintien d'un taux de distribution du dividende de 60% du résultat net (3,46 euros par action proposé au titre de 2017).