Le ralentissement de l'économie met fin à la surchauffe historique du transport maritime et par ricochet des profits exceptionnels des armateurs observés pendant la reprise post-Covid. C'est le cas de CMA CGM (le groupe a signé vendredi une promesse d'achat de La Tribune), qui a vu son bénéfice net divisé par plus de trois au premier trimestre, même s'il reste à un niveau très élevé à deux milliards de dollars. Avec un chiffre d'affaires qui a reculé d'un tiers, à 12,7 milliards de dollars, la marge du groupe a diminué de 21,7 points, à 27%, un niveau lui aussi élevé.

« Après deux années exceptionnelles, notre industrie est rentrée dans une phase de normalisation liée au ralentissement de la croissance mondiale, à l'inflation et à un phénomène de déstockage qui se poursuit un peu partout dans le monde », a déclaré dans un communiqué Rodolphe Saadé, le PDG du groupe CMA CGM.

Baisse de la consommation des ménages en Europe et en Amérique du Nord

Constaté au quatrième trimestre de l'exercice 2022, le ralentissement de l'activité s'est en effet poursuivi début 2023 avec une chute de 40,3% de la branche « transport maritime » du groupe, à 8,9 milliards de dollars. Les volumes, mesurés en EVP (équivalent vingt pieds, unité de référence du transport par conteneur) ont baissé de 5,3% à 5 millions, en raison d'une « consommation de biens des ménages en Europe et en Amérique du Nord (qui) a nettement diminué dans un contexte d'inflation des prix et de rebond de la consommation des services », a fait valoir le groupe.

En outre, « les ajustements de stocks dans ces régions se sont poursuivis, pesant sur les importations, notamment en provenance d'Asie », tandis que « le dynamisme relatif de zones comme l'Amérique Latine ou l'Afrique ainsi que la fin des congestions n'ont pas permis de compenser les baisses sur les principales liaisons Est-Ouest ».

En revanche, l'autre principale branche d'activité de CMA CGM, la logistique, a vu son chiffre d'affaires croître de 14,1% à 3,8 milliards de dollars, grâce aux rachats des sociétés Ingram CLS, Gefco et Colis Privé. La logistique représente désormais 10% de l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements), une part qui devrait encore progresser si le rachat par CMA CGM de Bolloré Logistics est validé par les autorités. L'opération pourrait être bouclée en 2024.

Ralentissement plus marqué en vue pour le reste de l'année

Selon les prévisions du groupe marseillais, « la normalisation » des résultats financiers devrait continuer au cours des prochains mois. CMA CGM a préparé le terrain à un ralentissement supplémentaire, expliquant que ce premier trimestre « devrait être le meilleur » de l'année.

En cause « les pressions inflationnistes pesant sur la consommation des ménages des pays de l'OCDE », qui pourrait néanmoins « se stabiliser plus tard cette année ». Toutefois, note le groupe, « les livraisons de nouvelles capacités sur les prochains trimestres devraient continuer à peser sur les taux de fret ». Pour autant, le groupe s'est dit confiant sur sa « solidité financière » pour affronter ce retournement.

Le groupe avait battu des records de rentabilité en 2022 en dégageant un bénéfice net de 24,9 milliards de dollars - dont 7,2 au premier trimestre -, tirant parti de la hausse des tarifs du fret due à la désorganisation des chaînes logistiques pendant la crise sanitaire et lors du rebond économique qui l'a suivie.

(Avec AFP)