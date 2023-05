En raflant Bolloré Logistics, CMA CGM va réaliser la plus grosse acquisition de son histoire

Les discussions n'ont pas relevé de mauvaise surprise. Trois semaines après être entré en discussions exclusives avec le groupe Bolloré pour le rachat de Bolloré Logistics, le géant du maritime et de la logistique CMA CGM a remis ce lundi une promesse d'achat sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. « Le prix de cession s'établirait à 4,650 milliards d'euros avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation », précise Bolloré. Il s'agit pour le groupe présidé par Rodolphe Saadé de la plus grosse opération capitalistique depuis sa création en 1978.

Soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, cette acquisition renforcera considérablement l'activité logistique de l'armateur marseillais, son deuxième pilier stratégique après le transport maritime. Et pour cause, elle placerait sa filiale CEVA Logistics parmi les cinq premières entreprises mondiales du secteur du transport et de la logistique.

« La combinaison des activités logistiques du Groupe CMA CGM avec celles apportées par Bolloré Logistics représenterait un chiffre d'affaires global de près de 24 milliards de dollars US (sur la base des chiffres 2022) (...). Le nouvel ensemble représenterait des volumes transportés équivalents à plus de 2 millions d'EVP (conteneurs de 20 pieds, Ndlr) annuels pour le transport maritime et 0,8 millions de tonnes pour le transport aérien », explique CMA CGM dans un communiqué.

Montée en puissance de la logistique

Depuis quatre ans, l'activité logistique n'a cessé de monter en puissance avec les acquisitions de Ceva Logistics en 2019, Ingram Micro CLS en 2021 puis Colis Privé et Gefco en 2022. Un atout de poids sur le plan commercial. La combinaison du transport maritime et de la logistique permet en effet de proposer des « solutions complètes pour soutenir les chaînes d'approvisionnement de des clients », rappelle CMA CGM. C'est d'ailleurs pour cette raison que le groupe s'est lancé dans l'aérien en créant sa propre compagnie cargo et en s'alliant avec Air France-KLM. Dans le droit fil de cette stratégie, l'acquisition de Bolloré est considérée comme « structurante ».

« Déjà présent dans plus de 160 pays avec 155 000 collaborateurs, le Groupe CMA CGM intégrerait à l'occasion de cette transaction plus de 14 000 nouveaux salariés, opérant depuis 350 bureaux dans 63 pays différents. Les capacités d'entreposages s'élargiraient de plus 900 000 m2, répartis dans 115 entrepôts différents, s'ajoutant aux 10,3 millions de m2 déjà gérés par CEVA Logistics avec ses 750 entrepôts dans le monde. L'acquisition ouvrirait également l'accès à des hubs logistiques importants, en particulier en France et en Asie », précise le groupe marseillais.

Outre l'Asie-Pacifique, mettre la main sur Bolloré Logistics lui apporterait également de solides positions sur certaines verticales à forte valeur ajoutée comme l'industrie pharmaceutique, du luxe ou l'aéronautique et la défense.

En tout cas, même si le marché du fret maritime a commencé à fortement ralentir depuis quelques mois, CMA CGM a les reins suffisamment solides pour financer cette acquisition. Porté par l'envolée des prix qui a suivi la pandémie, le groupe a enregistré en 2021 et 2022 plus de 40 milliards de dollars de bénéfice net cumulé. Au point même de devenir, l'an dernier, l'entreprise française qui a dégagé le bénéfice net le plus élevé : 23 milliards d'euros, surpassant TotalEnergies, Stellantis et LVMH.