Coup de théâtre : le tunnel du Mont-Blanc va finalement fermer dès le 16 octobre

C'est un tunnel où transitent en moyenne chaque jour environ 1.700 camions et 3.600 voitures, avec des pics de plus de 6.000 au mois d'août. Il devait être fermé pendant plus de trois mois à la circulation, du 4 septembre au 18 décembre, pour de lourds travaux de maintenance, puis autant en 2024. Construit il y a 60 ans, emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules, la pérennité de cet ouvrage bidirectionnel d'une longueur de 11,6 km nécessite des travaux importants de maintenance.

Sauf que le 1er septembre, des sources au ministère italien des Transports avaient indiqué à l'AFP que le tunnel du Mont-Blanc ne fermerait pas, comme cela était prévu, pour travaux. Ils seront « probablement reportés à septembre 2024 ». L'objectif était d'éviter un engorgement à la suite de la fermeture aux camions du tunnel de Fréjus lié à un éboulement, survenu le 27 août en vallée de Maurienne.

Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien chargé des transports, et son homologue français Clément Beaune avaient en effet convenus que « le tunnel du Mont-Blanc ne fermerait pas », ont indiqué ces mêmes sources.

Lire aussiPour éviter la congestion du trafic routier, la France et l'Italie reportent les travaux du tunnel du Mont-Blanc



Coup de théâtre ce 15 octobre: « pour permettre la réalisation de ces travaux de rénovation, le trafic est totalement interrompu sous le tunnel du Mont-Blanc à partir du lundi 16 octobre 8h. La réouverture de tunnel est prévue le lundi 18 décembre 2023 à 22h, » précise dans un communiqué Bison Fûté.

Neuf semaines de chantier

Durant neuf semaines, les travaux concerneront le remplacement d'éléments de dalle dans la portion centrale du tunnel et le changement d'accélérateurs (ventilateurs) sur la voûte, avait détaillé le 27 septembre le gestionnaire de l'ouvrage GEIE-TMB. Ces travaux précéderont un« chantier-test de rénovation de la voûte (...) reporté à 2024 », selon la même source.

Selon le GEIE-TMB, « environ 90% des poids lourds se dirigeront » vers le tunnel de Fréjus du fait du chantier de maintenance. Si le trafic routier a repris en vallée de Maurienne, le trafic ferroviaire ne sera pas rétabli « avant une petite année », selon un calendrier évoqué par le préfet de la Savoie François Ravier devant la presse locale le 29 septembre dernier. Des bus de substitution remplaceront les trains sur la période.

La longue fermeture prévue lundi constitue une première pour le tunnel du Mont-Blanc depuis sa réouverture en 2002 après l'incendie qui l'avait ravagé le 24 mars 1999, coûtant la vie à 39 personnes. Les exploitants, qui mènent parallèlement des travaux de rénovation d'une partie de la dalle, avaient jusqu'ici toujours réussi à s'en tenir à des fermetures nocturnes, hormis une période de trois semaines à l'automne 2022.