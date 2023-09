Pour éviter la congestion du trafic routier, la France et l'Italie reportent les travaux du tunnel du Mont-Blanc

Le tunnel du Mont-Blanc ne fermera pas lundi, comme cela était prévu, pour travaux. Ils seront « probablement reportés à septembre 2024 », ont précisé des sources au ministère italien des Transports. Matteo Salvini, vice-Premier ministre italien chargé des transports, et son homologue français Clément Beaune sont, en effet, convenus que « le tunnel du Mont-Blanc ne fermera pas lundi », ont indiqué ces mêmes sources.

Ce tunnel, où transitent en moyenne chaque jour environ 1.700 camions et 3.600 voitures, avec des pics de plus de 6.000 au mois d'août, devait être fermé pendant plus de trois mois à la circulation, du 4 septembre au 18 décembre, pour de lourds travaux de maintenance, puis autant en 2024.

Eviter un engorgement

Selon les sources ministérielles italiennes, la décision formelle sur le report des travaux du Mont-Blanc sera prise lundi au cours d'une réunion intergouvernementale. L'objectif est d'éviter un engorgement à la suite de la fermeture aux camions du tunnel de Fréjus lié à un éboulement, survenu le 27 août en vallée de Maurienne.

Après mes échanges avec les élus, j'ai indiqué :

- une probable réouverture de l'A43 d'ici 8 jours ;

- un délai ➕ long pour rétablir la circulation des trains, d'au moins 2 mois ;

D'autant que le volume de l'éboulement, d'une « dizaine de milliers de mètres cubes », s'est révélé être bien plus important qu'initialement estimé, avait indiqué mardi la préfecture.

D'autant que le volume de l'éboulement, d'une « dizaine de milliers de mètres cubes », s'est révélé être bien plus important qu'initialement estimé, avait indiqué mardi la préfecture. « Initialement, nous vous avions annoncé 700 m3. Aujourd'hui, on est en capacité de vous dire que ce sont environ une dizaine de milliers de mètres cubes qui sont tombés dimanche », selon Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de Savoie, lors d'un point de presse à Modane.

En conséquence, Rome pressait Paris de surseoir aux travaux dans le tunnel du Mont-Blanc, en attendant un retour à la normale, afin d'éviter de bloquer les poids lourds et de les obliger au contournement par Vintimille, plus au sud.

« Le tunnel de Fréjus est fermé à cause de l'éboulement, le Mont-Blanc risque de fermer pour cause de travaux, le tunnel du Gothard [en Suisse] également après un déraillement. Nous risquons vraiment un blocage », s'était alarmé plus tôt jeudi Matteo Salvini. « L'objectif est de rouvrir Fréjus dès que possible mais j'ai demandé à mon homologue français la faveur de reporter les travaux sur le Mont-Blanc, sinon ce sera le chaos ».

Selon la préfecture de Haute-Savoie, les conditions de circulation sont actuellement « très difficiles » au tunnel du Mont-Blanc, avec des temps d'attente pour les poids lourds pouvant atteindre 4h30. Mato Salvini a par ailleurs fustigé « l'arrogance autrichienne » en déplorant que Vienne « interdise à certains horaires et certains jours l'entrée des poids lourds du monde entier en Autriche, ce qui crée d'énormes problèmes environnementaux, sociaux et économiques ». Afin notamment d'améliorer la qualité de l'air, l'Autriche n'autorise pas les camions de plus de 7,5 tonnes à circuler sur son territoire entre 22h00 et 05h00, ainsi que le samedi à partir de 15h00 jusqu'au lundi matin.

Retour de la circulation routière sur l'A43 attendue d'ici huit jours

Clément Beaune a par ailleurs indiqué que la circulation routière sur l'A43 entre la France et l'Italie, axe majeur entre la France et l'Italie du Nord, reprendrait « probablement d'ici huit jours ». Ce qui devrait permettre de rouvrir le tunnel du Fréjus aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, interdits depuis dimanche pour éviter un engorgement en vallée de Maurienne.

En revanche, la circulation ferroviaire sur la ligne Chambéry-Turin ne reprendra pas avant « au moins deux mois », a précisé le ministre à l'issue d'un déplacement en vallée de Maurienne, un axe majeur entre la France et l'Italie. L'infrastructure ferroviaire « est touchée », avec « beaucoup de dégâts » sur les voies, la signalisation et les galeries, avait indiqué, mardi, Béatrice Leloup, directrice territoriale de SNCF Réseaux.

