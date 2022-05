Jean-Baptiste Djebbari, du ministère des Transports au conseil d'administration d'Hopium

Du ministère des Transports à celui que l'on compare comme le Tesla français de l'hydrogène, il n'y a qu'un pas. A quelques heures du remaniement annonçant la nomination des nouveaux ministres du quinquennat 2 d'Emmanuel Macron, le futur ex ministre délégué chargé des Transports (2019-2022) passe dans le privé en devenant administrateur au conseil d'administrateur de la jeune pousse Hopium, spécialisée dans les véhicules à hydrogène.

Cette nomination, soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale de l'entreprise le 20 juin, est d'ordinaire le prélude à un poste exécutif dans une direction générale.

La société, dont l'ambition est internationale, veut en effet pouvoir compter sur le réseau - notamment européen au niveau de Bruxelles - de l'ancien ministre. Fondée par Olivier Lombard, un ancien pilote automobile en 2019, Hopium mise sur la technologie à hydrogène qui résout les lacunes de la voitures électriques à batteries (autonomie, temps de recharge...). Le fondateur possède 49,8% des parts de la société cotée en Bourse depuis décembre 2021.

Ancien pilote de ligne, Jean-Baptiste Djebbari est diplômé de l'ENAC (Ecole nationale de l'Aviation Civile) et de l'École Polytechnique.

Sur le sujet spécifique de l'hydrogène comme nouveau carburant décarboné, le ministre délégué s'était notamment attelé à la création d'une agence de l'innovation pour les transports.

"Je suis honoré et fier d'accueillir Jean-Baptiste Djebbari dans cette formidable aventure industrielle française, et de pouvoir compter sur son dynamisme et son expertise largement éprouvée dans les domaines de l'énergie et des transports", a réagi Olivier Lombard dans un communiqué de l'entreprise.