L'Iran saisit un porte-conteneur MSC « lié à Israël »

Nouveau signe de la montée des tensions entre Israël et l'Iran. Un navire a été saisi samedi 13 avril par les Gardiens de la révolution iraniens, une armée idéologique proche du pouvoir, près du détroit d'Ormuz, rapporte l'Agence de presse de la République islamique (Irna), avant d'être ramené dans les eaux territoriales du pays. Il s'agit d'un porte-conteneur MSC Aries, géré par Zodiac Maritime. Cette société appartient au milliardaire israélien israélien Eyal Ofer.

« Nous avons le regret de confirmer que le MSC Aries, propriété de Gortal Shipping Inc, qui est affilié à Zodiac Maritime, et affrété par MSC, a été arraisonné par les autorités iraniennes par hélicoptère » et « il y a 25 membres d'équipage à bord », a indiqué à l'AFP Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège est à Genève.

MSC dit travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour assurer le bien-être de l'équipage et le retour du navire en toute sécurité.

De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a appelé l'Union européenne à placer sur la liste des "organisations terroristes" les Gardiens de la révolution iraniens, armée idéologique de la République islamique.

Premier navire saisi par l'Iran depuis janvier

Cette saisie de navire intervient quelques jours après une frappe meurtrière imputée à Israël contre une annexe du consulat iranien à Damas le 1er avril qui a fait 16 morts. L'Iran avait promis de punir Israël, faisant craindre à Joe Biden, président américain, une frappe imminente.

C'est la première fois depuis janvier que l'Iran saisit un navire israëlien, pointe le Financial Times. Téhéran a par ailleurs plutôt l'habitude de saisir des pétroliers plutôt que des porte-conteneurs.

Les porte-conteneurs ont pour la plupart cessé de naviguer dans les eaux du Yémen depuis décembre, après que les Houthis, groupe armé soutenu par l'Iran, ont lancé une série d'attaques contre des navires liés à Israël, au Royaume-Uni et aux États-Unis, sous prétexte de soutenir Gaza. Toutefois, l'itinéraire passant par le détroit d'Ormuz n'avait pas suscité d'inquiétude jusqu'à présent, précise le quotidien britannique.

(Avec AFP)