Lui ou le chaos, l'étrange défaite de la politique française

Nous vous envoyons exceptionnellement cette newsletter ce vendredi soir afin de respecter la période de silence électoral. Un direct sur les résultats du second tour de l'élection présidentielle et les réactions des milieux politiques et économiques sera réalisé par nos rédactions à partir de dimanche 24 avril 20h00. Suivez nos newsletters en vous inscrivant ici.

Vendredi 22 avril 2022 : des manifestations ont lieu en Europe pour la Journée de la Terre. On en parle ? Pas vraiment.

Dimanche 24 avril 2022, journée de la France, qui sera au centre de toutes les attentions dans le monde pour le second tour de son élection présidentielle et le troisième « 21 avril » de son histoire. Et si la France basculait à son tour dans le populisme, après la Pologne et la Hongrie, sept ans après le Brexit... 24 avril 2022, l'année du Frexit ? On en parle ?

Et c'est ainsi que se termine tristement une morne et finalement très ennuyeuse campagne présidentielle qui n'a fait qu'effleurer tous les sujets importants. Une campagne souvent rance et nauséabonde, autocentrée sur le rapport à l'autre, l'étranger, les frontières et l'immigration. Aucune vision positive sur l'avenir n'a réussi à percer de ce brouillard. Une campagne dominée par les haines, une campagne de la peur et des peurs, qui a vu s'affronter trois France, ainsi que l'a reconnu lui-même Emmanuel Macron : celle de l'extrême droite, présente pour la troisième fois au second tour ; celle de l'extrême gauche, portée par le « vote utile » en faveur de Jean-Luc Mélenchon ; et celle de « l'extrême centre », qu'il incarne jusqu'à sa propre caricature.

Extrême centre, un concept hérité de la période allant du Consulat à la Restauration tel que l'a théorisé l'historien Pierre Serna, et qui se définit par une alliance opportuniste des élites modérées allant du centre gauche au centre droit. Une stratégie politique et un mode de gouvernance qui présentent l'avantage de fabriquer une majorité composite, mais stable, au risque de rejeter vers les autres extrêmes une part croissante de l'électorat, notamment les déçus et les perdants, en n'offrant qu'une seule alternative : lui, ou le chaos. Dans tous les cas, c'est le visage désenchanté, aux illusions perdues, d'une France qui sombre, qui se découvre en ce printemps, là où on espérait un renouveau.

Tous les scénarios alternatifs de cette campagne présidentielle de 2022 ont été déjoués et nous sommes revenus à la partition prévue au départ. La candidature Zemmour a été un feu de paille qui a surtout servi à fracturer la droite Fillon et à banaliser la candidature Le Pen : sur les 20 points de l'ancien Premier ministre de Sarkozy en 2017, moins de 5 sont allés à la candidate officielle de LR Valérie Pécresse, et le total de ses voix cumulées avec celles de Zemmour dépasse à peine les 12% ! La droite républicaine, qui aurait pu être la force d'alternance d'un macronisme finissant, a été une fois de plus « la plus bête du monde » en se divisant au lieu de se rassembler, au risque de l'effacement, à l'image du PS (Parti socialiste - NDLR pour les générations à venir). Le solde s'est partagé entre Emmanuel Macron en majorité et un peu Marine Le Pen que Zemmour a achevé dé-diaboliser. Si on était complotiste, ce qui n'est pas le cas de votre serviteur, on se dirait que tout cela a été écrit à l'avance par un auteur machiavélique...

Le grand débat de mercredi l'a montré : Marine Le Pen n'est clairement pas au niveau face au président sortant, plus précis et plus crédible sur à peu près tous les sujets techniques. Mais cela ne vend pas du rêve, notamment aux primo-votants, et beaucoup d'électeurs iront à la pêche, ou tout simplement en vacances dimanche, comme le prouvent à la fois les estimations d'abstention au plus haut depuis... 1969 et la forte progression des réservations de billets d'avion low cost, comme le signale Léo Barnier.

C'est ainsi que dans un sursaut du « barrage républicain », l'écart s'est creusé en ces derniers jours avant le vote final en faveur d'un Emmanuel Macron en passe de devenir le premier président sortant à se faire réélire hors période de cohabitation. Une réélection sans enthousiasme qui contraste avec l'énergie positive et les réels espoirs de celle de 2017, mais qui apparaît nécessaire pour éviter le scénario du pire, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Car c'est bien cette dernière que représente la candidature de Marine Le Pen quoi qu'elle en dise et quoi que son programme absurde et attrape-tout prétend. Son projet politique reste celui presque éternel d'une droite identitaire, obsidionale, repliée sur elle-même et anti-européenne. Une candidature masquée sous un vernis de gauche sociale trompeur qui conduirait fatalement au Frexit par son absence totale de sérieux budgétaire ou en tout cas à une paralysie du fonctionnement de l'Europe au moment où la situation économique et géopolitique n'en a jamais autant légitimé le besoin.

Sur le plan des institutions, la victoire du populisme, qu'incarnerait l'entrée de Marine Le Pen à l'Elysée, serait une forme de « coup d'État permanent », avec un pouvoir invoquant en permanence le peuple souverain contre les élites au mépris des règles de notre constitution qui encadre très sagement le recours à ce pouvoir suprême.

Sur le plan économique, une victoire de Marine Le Pen serait un drame économique avec une fuite des capitaux et des talents. Robert Jules souligne le danger d'une explosion des taux d'intérêt avec une prime de risque Le Pen. Et ce, alors que la poussée de l'inflation change la donne mondiale avec une Réserve fédérale américaine qui envisage un choc rapide sur sa politique monétaire.

Marine Le Pen à L'Elysée, c'est le plus sûr chemin pour faire de la France l'Argentine de l'Europe. L'Europe des Nations nous condamnerait à être isolés pour cinq ans dans une alliance avec la Hongrie ou la Pologne dont les intérêts n'ont rien à voir avec les nôtres. Et ne parlons pas car tout a été dit à ce sujet mercredi lors du débat sur l'ambiguïté des positions de Marine Le Pen et de ses alliés souverainistes à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine ou de la Chine de Xi Jinping, à un moment clé, celui d'une transformation majeure de la mondialisation dans laquelle la France sans l'Europe serait rabaissée au rang de nation mineure, otage d'empires qui méprisent nos libertés et notre mode de vie. Un Poutine de plus en plus menaçant à l'approche de l'offensive finale dans le Donbass, n'hésitant pas à brandir son gros missile nucléaire sobrement intitulé Sarmat ou Satan 2.

Sur la question de la Défense, aussi, les positions sont très différentes, souligne Michel Cabirol selon qui « deux projets et deux visions s'affrontent très clairement entre Emmanuel Macron, chantre de la coopération avec l'Allemagne, et Marine Le Pen, qui veut en finir avec des coopérations déséquilibrées ». Comme le soulignent tous les économistes sérieux, dont nos deux prix Nobel Jean Tirole et Esther Duflo dans Libération de vendredi, la politique économique et sociale de Marine Le Pen conduirait à un appauvrissement majeur du pays par une politique économique inflationniste, injuste et inefficace, à l'image de la promesse extravagante de baisser la TVA sur les produits de première nécessité et les carburants sans aucune forme de ciblage en faveur des plus modestes. Les promesses de Le Pen sur le pouvoir d'achat sont en trompe-l'œil, explique Grégoire Normand.

Ou encore la suppression très injuste de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans qui fera bien plaisir à Mbappé et aux traders des banques de la place de Paris.

Affirmer ainsi que l'élection de Marine Le Pen est une impasse pour la France, comme notre journal a décidé de le faire dans un éditorial pour la seconde fois de son histoire, ne signifie en aucun cas un mépris de notre part à l'égard de celles et ceux, très nombreux, qui vont voter pour elle ce dimanche. Bien au contraire, nous sommes extrêmement conscients de la gravité du moment et du risque de fracture du pays. Appeler à mettre un bulletin Macron ne vaut donc en rien quitus pour son programme, nous l'affirmons tout aussi clairement. Lundi 25 avril, quel que soit le scénario, il faudra faire preuve d'une extrême... vigilance.

A l'issue du scrutin de dimanche, un troisième tour politique et social va commencer, analyse Marc Endeweld. Permettra-t-il à la vraie campagne électorale d'enfin commencer ? Après Chirac et ses 82% de 2002, puis Macron et ses 66% de 2017, l'alerte est suffisamment claire pour que cette fois-ci, les leçons soient tirées de ce choc démocratique qui traumatise des millions d'électeurs. La balle sera dans le camp du vainqueur et si c'est Emmanuel Macron, sa responsabilité, déjà immense par son échec à faire reculer les extrêmes, sera décuplée. Exclu du second tour une nouvelle fois, Jean-Luc Mélenchon se verrait bien en profiter pour s'imposer en « Premier ministre de cohabitation ». Comme le raconte Marc Endeweld, « il aurait tort de s'en priver : Emmanuel Macron a piqué son expression fétiche, la « planification écologique », que Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, avait lui-même repris dans un récent ouvrage ». Plus largement, il reste une inconnue : « avec cette tripartition de la vie politique française entre trois grands blocs d'opinion, la France est-elle encore gouvernable ? », se demande notre chroniqueur. Telle est, en fait, la bonne question. D'autant que dans une période tourmentée, de croissance brutalement ralentie et de choc sur le pouvoir de vivre d'une majorité de Français, des décisions urgentes attendent le prochain président, sans attendre le résultat des législatives de juin.