La Bourgogne-Franche-Comté se dote d’un nouveau dispositif pour faciliter l'accès au crédit des PME et TPE

Le fond OSER Bourgogne-Franche-Comté (Outil de Soutien aux Entreprises Régionales), lancé officiellement, le 14 septembre dernier, à la Maison régionale de l'innovation, à Dijon, représente 49,5 millions d'euros de fonds européens (FEDER). Ces fonds FEDER agissent comme un déclencheur de fonds privés et rassurent les banques en particulier. Ils devraient générer, par effet levier, près de 400 millions d'euros de financements privés au bénéfice des 1.200 à 1.800 TPE et PME de Bourgogne-Franche-Comté.

Concrètement, deux nouvelles solutions pour financer les projets de création, de développement et de reprise/transmission des TPE et PME du territoire, sont proposés. La première, est une garantie gratuite pour les emprunts bancaires et la seconde, un outil de renforcement des fonds propres.

Lancement du dispositif 0SER Bourogne-Franche-Comté à la Maison Régionale de l'innovation à Dijon, le 14 septembre 2023

Une garantie gratuite pour les emprunts bancaires

« La Bourgogne-Franche-Comté est la première région à se lancer dans ce dispositif de garantie gratuite pour les emprunts bancaires », souligne Roger Havenith, directeur général adjoint au Fonds européen d'investissement (FEI). « La cible, par exemple, ce sont des TPE et des PME, sans historique de crédit pour lesquels les banques sont un peu plus frileuses, ou avec des cotations Banque de France moyennes », indique Nicolas Soret, vice-président de la Région en charge du développement économique. « Ou encore celles qui ont du mal à avoir accès au crédit bancaire ou avec des projets qui sont vus comme plus risqués sur la transition énergétique, et bien sûr tous les sujets de diversification automobile qui sont importants dans notre région », poursuit-il.

Sur ce premier volet « garantie gratuite », le montant investit par la Région s'élève à 30 millions d'euros. Afin de mettre à disposition ce nouvel outil, la Région a lancé un appel à manifestation d'intérêt diffusé auprès des réseaux bancaires locaux. Deux banques bien implantées sur le territoire régional, la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole, ont été sélectionnés. Concrètement, cette garantie gratuite s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent faire un emprunt. Habituellement, ces derniers doivent payer une garantie de prêt. Avec Oser Bourgogne-Franche-Comté, c'est la Région qui apporte la garantie. La mobilisation des banques s'accompagne également, pour les TPE et PME qui l'utiliseront, de frais de dossiers et de taux moindres par rapport à ce que ces banques pratiquent habituellement.

Une dizaine d'entreprises de l'économie de proximité, pas uniquement du secteur de l'industrie, ont déjà su profiter de ce nouvel outil d'ingénierie financière porté par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l'Union européenne. Par exemple, deux entrepreneurs ont été accompagnés par le Crédit Agricole Franche-Comté : Romain Giradet, pour la reprise d'un salon de coiffure à Besançon et Julien Fayard, pour engager des travaux de rénovation dans la cuisine de son restaurant. « Grâce à ce dispositif, j'ai pu obtenir une garantie de la Région sur mon prêt à hauteur de 80%. Financièrement, je n'ai pas eu de surcoût sur mon projet, notamment, je n'ai pas eu besoin d'ajouter de caution personnelle », se réjouit Julien Fayard. Le restaurateur envisage l'ouverture d'un deuxième restaurant et espère bénéficier à nouveau de ce dispositif.

Des outils de renforcement des fonds propres

L'outil « fonds propres » a, quant à lui, été confié à la société de gestion UI Invest, avec lequel la Région travaille pour d'autres fonds d'investissements régionaux, tel que « Invest Création 5 ». Ce qui fait la singularité de ce nouveau dispositif, c'est la cible. Il s'adresse prioritairement aux startups. « Lorsque j'ai travaillé sur le schéma régional de développement économique 2021/2027, j'ai identifié un trou dans la raquette sur les tours de table de certaines de nos startups. Clairement, il y avait un risque qu'elles partent ailleurs, à défaut de pouvoir trouver une solution et un outil local », explique Nicolas Soret.

En échange de cette solution, la région - qui prévoit un budget de 15 millions d'euros - pourra rentrer au capital d'un certain nombre d'entreprises. « Par effet de levier, cela devrait permettre d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres », espère Nicolas Soret. Ce dernier vise à accompagner entre 25 à 30 start-ups de la région. « C'est intéressant pour les startups qui cherchent des investisseurs car lorsque c'est la Région qui investit, à travers son propre fond, cela permet généralement de faire venir des privés, qui sont rassurés par la présence du conseil régional », assure l'élu.