Vélo électrique (VAE) : le sarthois Neomouv veut tripler sa production en cinq ans

« Compte tenu de la morosité actuelle du marché liée à des surstocks importants chez les distributeurs et à un attentisme des consommateurs en ces temps d'inflation, nous nous donnons cinq ans pour atteindre le cap des 100.000 vélos », observe, prudente, Sophie Guieysse, directrice générale de Neomouv qui, au printemps dernier, annonçait l'acquisition, via sa maison mère VAxE, de 80% du capital d'Unibike, son partenaire historique au Portugal.

Implantée depuis trente ans à Soza, dans la Bike Valley portugaise, cette manufacture de vélos, experte en peinture et en assemblage, victime d'un incendie, a été entièrement reconstruite en 2020 et 2021 pour en faire une unité eco-friendly, considérée comme l'une des plus modernes d'Europe. Equipée de panneaux solaires, dotée de chaines automatisées, capable de produire jusqu'à 250.000 unités par an, elle assemble et peint chaque année quelques 100.000 vélos, dont un tiers pour Neomouv. Ce partenariat a permis à l'entreprise sarthoise, basée à la Flèche (72) de passer la crise sanitaire sans rupture et sans fermeture.

Sécuriser la supply chain

Alors, lorsque le patron portugais Sergio Ramos décide, pour des raisons personnelles, de prendre du recul, Philippe Vaxelaire, fondateur et PDG de Neomouv, ne laisse pas passer cette opportunité. Sur un marché en pleine croissance, où Neomouv vient d'être référencée par l'enseigne de sport Decathlon, le pionnier du VAE sécurise sa supply chain. « Sur un marché où la tendance est de rapatrier les productions chinoises, voire américaines, en Europe, le risque, c'était de voir un concurrent mettre la main sur cet outil industriel », reconnait Sophie Guieysse. Ce projet de Neomouv est soutenu par Sodero Participation, actionnaire historique et des investisseurs privés. L'augmentation de capital a permis de lever 2,7 millions d'euros. A leur tour, BPIFrance, les banques Arkea, Crédit Agricole, Société Générale ont apporté leur soutien au projet de développement. Car, le marché du VAE aiguise les appétits.

Un marché neuf à construire

En croissance de 43% entre 2019 et 2021, les volumes ont encore augmenté de 12% en 2022 avec 738.454 unités vendues, dont 25% produites par des fabricants français. A lui seul, « le segment des VAE représente près de 61 % de la valeur totale du marché du cycle et des accessoires soit 1,451 milliard », indique l'observatoire de l'organisation professionnelle Union Sport et Cycles. D'où la nécessité de se différencier dans un marché ou opèrent une trentaine d'acteurs français (La Manufacture Française du Cycle -Intersport-, Arcade Cycles, Angell Bikes, Cycleurope, Accell Group...). « Un univers pas du tout brandé où il est difficile de savoir qui fait quoi et quelles sont les différences entre un vélo d'entrée de gamme à 600 euros et un modèle à 7.000 euros », observe Sophie Guieysse, spécialiste des RH, venue du monde du luxe (Richemont - LVMH, Canal+... ) pour donner un coup de main à un copain de promo dans ses recrutements et finalement restée dans l'entreprise où elle a pris la direction générale en septembre 2022. « Par goût pour l'entreprenariat », dit-elle. Le staff vient encore de s'étoffer avec l'arrivée d'un directeur financier. Quatre postes sont ouverts pour un directeur export et grands comptes, un responsable qualité, un responsable SAV... L'équipe commerciale qui s'était étiolée avec le Covid vient d'être reconstituée. Si les recrutements ont pu parfois être compliqués sur le bassin d'emplois de la Flèche (72), l'entreprise constate un nombre de reconversions professionnelles important et recrute des personnes sans parcours académique.

Changement d'échelle et changement d'image

Dopée depuis son référencement par Decathlon en 2020, Neomouv est en train de changer d'échelle. « Le VAE, ce n'est pas simplement un vélo, c'est un mode de déplacement très inspiré de l'automobile, qui impose d'avoir tout un écosystème avec une gamme de produits innovants, des services digitaux et une communication adéquate sur les réseaux sociaux », remarque la DG de Neomouv. L'entreprise vient d'ailleurs de faire appel au designer de TV5Monde, passé lui aussi, chez Canal+, Olivier Shaack pour revoir la charte graphique de Neomouv et le design des vélos, très reconnaissables par leur couleur. « On retravaille l'image de l'entreprise pour devenir une jolie marque française de vélos simples, puissants, connectés » précise la dirigeante de l'entreprise qui dit miser beaucoup sur la R&D. Au point, il y a cinq ans, de signer un partenariat de co-développement avec le motoriste japonais Vinka pour mettre au point le système d'assistance, fluide, puissant et silencieux Neoassist 2. Dernièrement, un contrat de co-développement a été conclu avec la startup lilloise Trakcap pour faire évoluer la connectivité, les traceurs GPS, l'assistance à distance...

L'international et le marché des pros

Fondée en 2003, reprise à la barre du tribunal par Philippe Vaxelaire en 2009, l'entreprise qui célèbre ses vingt ans cette année, s'est développée sur le vélo urbain, pliant, le VTC, le VTT, et le vélo cargo depuis l'an dernier, distribués par un réseau de vélocistes, Decathlon et sur le site de vente en ligne de Neomouv. Tout en voulant reconquérir le réseau de détaillants traditionnels, qui auraient peu goûté l'entrée de la marque chez Decathlon, l'entreprise sarthoise, qui réalise 15% de son chiffre d'affaires (35 millions d'euros en 2022) en Espagne et en Grande-Bretagne grâce à la création de deux filiales en 2014 et 2018, entend élargir son offre à l'international en Belgique, Italie et en Allemagne.

En 2024, Neomouv devrait enrichir sa gamme avec un tricycle et un long tail, ces vélos allongés pouvant transporter enfants ou marchandises « Nous sommes très attentifs aux usages de la famille et des pros, notamment au regard de la mise en œuvre des ZFE (Zone à Faibles Emissions) dans les métropoles», indique la dirigeante qui multiplie les demos dans les entreprises et collectivités pour convaincre des bienfaits de ce mode de déplacement. «En tant que spécialiste des RH, je ne comprends pas que les entreprises ne bougent pas plus vite sur ce sujet, malgré les différents plans vélo mis en œuvre. Ce n'est pas cher dans le package d'accueil d'un collaborateur et ça fait changer les mentalités », conseille-t-elle.