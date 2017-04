BNP rachète la success story Compte Nickel

La "sortie industrielle" faisait partie des options envisagées par les fondateurs : Compte Nickel, l'audacieuse startup lancée il y a trois ans comme un "compte sans banque" et sans découvert, qui s'ouvre en 5 minutes chez le buraliste, est rachetée par une banque, BNP Paribas. La Financière des Paiements Electroniques (FPE), l'entreprise derrière la success story Compte Nickel et ses 540.000 comptes, annonce ce mardi que BNP va acquérir 95% de son capital, pour un montant non dévoilé, mais qui pourrait dépasser 200 millions d'euros, selon Le Monde. Soit 10 fois le chiffre d'affaires réalisé l'an passé.

"La nouvelle alliance nouée par la Financière des Paiements Électroniques avec BNP Paribas constitue la seconde phase de sa croissance et vise à accélérer la conquête de nouveaux clients, avec un objectif de deux millions de comptes ouverts en 2020" annonce l'entreprise dans un communiqué.

Facturé 20 euros par an, ce compte fournissant un RIB et une MasterCard, sans découvert possible, destiné initialement aux interdits bancaires, pilotable en temps réel depuis une application mobile, sera toujours distribué en exclusivité dans les bureaux de tabac où la souscription et la vérification d'identité s'opèrent sur un terminal dédié. "L'objectif est désormais de multiplier par quatre, à moyen terme, le nombre de buralistes qui distribuent le Compte-Nickel" indique même le président de la confédération des buralistes, Pascal Montredon.

L'équipe dirigeante reste en place

L'équipe dirigeante, qui a fait le succès de cette "néobanque" ayant le statut d'établissement de paiement (elle ne propose pas de crédit), reste en place, notamment les cofondateurs, l'ingénieur à l'origine du terminal de souscription, Ryad Boulanouar, président d'honneur, et Hugues Le Bret, le président et ambassadeur, ainsi qu'Arnaud Giraudon, le directeur général.

"Pour faire face à nos nouvelles ambitions, le choix de s'allier à un acteur financier de premier plan, était une évidence. En tant que partenaire privilégié des startups, BNP Paribas a su comprendre tout de suite la pertinence de notre positionnement, le besoin d'agilité de notre modèle et les moyens nécessaires pour accélérer notre croissance. Notre marque, nos valeurs et notre culture disruptive restent inchangées,» assure Hugues Le Bret, dans le communiqué conjoint.

La BNP est l'une des rares banques françaises à ne pas avoir créé ou racheté de banque en ligne ou mobile proprement dite (en France car en Allemagne elle a racheté en 2008 le courtier Consors, fusionné avec Cortal, puis DAB Bank en 2014) mais elle a lancé une offre digitale "Hello bank! by BNP". Le directeur général adjoint de BNP Paribas, en charge de la banque de détail, Thierry Laborde, explique ainsi que :

"L'offre Compte Nickel sera distincte et donc complémentaire de celles du réseau BNP Paribas et de Hello bank! Comme toutes les startups avec lesquelles nous avons déjà établi une coopération durable, Compte Nickel restera indépendant du reste du groupe. De notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour aider Compte Nickel à améliorer l'expérience de ses clients et à accélérer son développement tout en restant fidèle à son concept."

La startup, qui a levé 35 millions d'euros depuis sa création, notamment auprès du prestigieux fonds Partech Ventures, devrait être à l'équilibre à la mi-année, le point mort devant être atteint à 600.000 utilisateurs. La FPE, qui emploie 160 personnes, se devait d'offrir une sortie à ses 140 actionnaires individuels, dont des chefs d'entreprise comme Philippe Oddo, ou Pierre Le Tanneur. Ce nouvel actionnaire doit lui donner les moyens d'écrire une nouvelle page de son histoire, face à de nouveaux entrants puissants, notamment Carrefour Banque, dont BNP est actionnaire à 40%, et Orange Bank, attendue à la mi-mai.

[Article mis à jour à 9h50]