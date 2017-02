L'Indonésie s'offre à nouveau le canon Caesar de Nexter

Bis repetita placent pour Nexter en Indonésie. Le groupe d'armement public a remporté un succès auprès de l'armée indonésienne séduite à nouveau par le système d'artillerie de 155 millimètres Caesar. Après en avoir commandé 37 en 2012 pour 115 millions d'euros, Djakarta a acheté 18 nouveaux systèmes à Nexter pour un contrat évalué semble-t-il à 60 millions d'euros environ. Soit 55 Caesar vendus à l'Indonésie. Ce contrat va très prochainement être annoncé au salon de l'armement émirien, IDEX, qui a ouvert ses portes dimanche à Abu Dhabi.

Le système Caesar est un canon de 155 millimètres installé sur un châssis de camion 6X6 issu et développé sur fonds propres par Giat Industries (devenu Nexter) à la fin des années 1990. Il a jusqu'ici rencontré un certain succès à l'exportation avec la vente de 193 systèmes en Arabie saoudite (132 exemplaires), Indonésie (55) et Thaïlande (6).

Déployé par la France sur les opération extérieures

Déployé par l'armée de Terre lors d'opérations extérieures au Mali et en Irak , ainsi que précédemment au Liban et en Afghanistan, ce système d'artillerie équipe l'armée française, qui en a commandé 109 exemplaires en deux fois (77 en 2004, puis 32 en octobre 2015). Il a déjà été produit à plus de 270 exemplaires, qui ont tiré plus de 80.000 obus et couvert une distance de plus d'un million de kilomètres.

Son artillerie de 155mm/52 calibres assure un appui-feu alliant précision et portée allongée Son châssis à roues permet son aérotransportabilité, notamment en C-130, tout en limitant son coût de possession.