Proton : PSA et le chinois Geely ont formulé une offre ferme

Mardi dernier, PSA était hors course. Six jours plus tard, le constructeur automobile français serait en pôle position pour racheter la marque malaisienne Proton, en grande difficulté financière depuis plusieurs années. "PSA est prêt à investir beaucoup d'argent dans Proton et à construire une nouvelle usine à Tanjung Malim [dans le centre-ouest du pays, ndlr], a déclaré une source citée par le journal malaisien The Star. Le constructeur a présenté la meilleure offre pour sauver Proton et lui permettre d'étendre ses opérations dans l'Asean."

PSA aurait ainsi, selon Les Echos, formulé une offre ferme auprès de DRB-Hicom Bhd, propriétaire de l'entreprise. Comme indiqué précédemment, le chinois Geely est également intéressé, et a déposé une offre avant la clôture de l'appel d'offre il y a deux jours. Une solution pourrait satisfaire les deux groupes : la vente séparée de Proton à PSA et de Lotus, racheté par le groupe malaisien en 1996, à Geely.

Augmentation drastique de la production de véhicules Proton

Pour PSA, racheter Proton permettrait de s'implanter dans un pays où se vend près de 600.000 voitures par an, soit le troisième marché d'Asie du Sud-Est derrière l'Indonésie et la Thaïlande. Proton dispose de deux sites industriels dont celui de Tanjung Malim qui produit 150.000 voitures mais qui est dimensionné pour aller jusqu'à un million d'unités, ce qui permettrait de desservir une région où vivent plus de 600 millions de consommateurs. Selon The Star, PSA aurait d'ailleurs pour projet de déménager la production de la ville de Shah Alam [près de la capitale Kuala Lumpur] au site de Tanjung Malim, ce qui permettrait d'augmenter la production de 150.000 unités actuellement à un million d'unités, voire plus. Au passage, quelque 10.000 emplois pourraient être créés dans le pays.