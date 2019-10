“Une femme en France a 30% de chances en moins de lever des fonds” Céline Lazorthes, Leetchi

Céline Lazorthes est la fondatrice de Leetchi et Mangopay. Elle est aujourd'hui présidente du conseil de surveillance du groupe Leetchi, racheté il y a quatre ans par Arkéa. (Crédits : Leetchi)

La fondatrice de Leetchi et Mangopay raconte, sans filtre, son expérience de femme entrepreneuse dans le milieu de la finance. Elle décrit ses débuts difficiles avec les banques, les attitudes et remarques machistes auxquelles elle a été confrontée et son engagement dans le collectif Sista pour faciliter l’accès au financement des femmes dirigeantes de startup.