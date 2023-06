En 2022, l'épargne solidaire a augmenté de 7,4% et marque le pas

Les effets de l'inflation commencent à se faire ressentir sur les capacités d'épargne des ménages français. L'épargne solidaire a crû de 7,4% en 2022, atteignant 26,3 milliards d'euros d'encours, affirme une étude publiée par le journal La Croix et l'association Fair (ex-Finansol) ce mercredi 14 juin. En revanche, la progression de cet encours ralentit après deux années « exceptionnelle ».

Lire aussiÉpargne salariale : « Il faut monter en puissance sur la compréhension du dispositif » (Claire Castanet, AMF)

« On est revenu à des rythmes de croissance qu'on connaissait habituellement dans la finance solidaire », a constaté le directeur général de Fair, Patrick Sapy, à l'occasion d'une conférence de presse.

La croissance enregistrée en 2022 suit, en effet, plusieurs années d'augmentation à deux chiffres, portées par une capacité d'épargne des ménages plus importante, liée notamment aux moindres dépenses pendant les confinements dus au Covid-19. En évolution en pourcentage, l'année 2022 constitue ainsi la plus faible depuis 2008. En volume, elle représente tout de même la cinquième meilleure année depuis cette époque, avec 1,8 milliard d'euros supplémentaire.

Lire aussiMédiateur de l'AMF : le nombre de saisines reste important, les cryptos font leur apparition

La force de vente du secteur bancaire pointée du doigt

L'épargne salariale reste le placement privilégié sur ce segment. En 2022, elle comptait 15,3 milliards d'euros d'encours (soit une hausse 8,5% par rapport à 2021). Suivent l'épargne bancaire (livrets dédiés), avec 10 milliards d'euros (+5%), et près d'un milliard investis directement dans les entreprises (+9%), selon ce baromètre annuel. La part de l'épargne solidaire reste infime chez les Français, puisqu'elle représente moins de 0,5% de leur patrimoine financier, selon l'étude.

En banque, « la force de vente est plutôt orientée sur des produits classiques à fort rendement », a déploré Patrick Sapy. Ceux de l'épargne solidaire restent des produits de niche et les conseillers bancaires ne sont pas tous très bien formés, affirme le directeur général de l'association. Les fonds collectés peuvent participer au financement de projets. Ainsi en 2022, 1.590 projets à impact social et environnemental ont été soutenus pour un total de 841,5 millions d'euros, contre 1.350 projets pour un total de 699 millions d'euros l'année précédente.

Les investissements se font en priorité dans le secteur social au sens large : soutenir l'accès au logement ou à l'emploi, le développement d'énergies renouvelables ou de filières d'agriculture biologique, par exemple.

Les Français continuent à épargner malgré l'inflation

Si l'épargne solidaire semble marquer le pas, force est de constater que les Français continuent globalement à épargner. Les dépôts des épargnants en avril sur leurs contrats d'assurance-vie ont dépassé leurs retraits d'environ 1,3 milliard d'euros, a indiqué France Assureurs le 1er juin dernier, renouant avec les niveaux du début de l'année après le creux du mois précédent.

Lire aussiAssurance-vie : les fonds euros ne sont plus un rempart contre l'inflation aux yeux des épargnants

En mars, l'assurance-vie avait enregistré une collecte nette (différence entre les versements et les retraits) de 360 millions d'euros, soit beaucoup moins qu'en janvier et février, à respectivement 1,2 milliard et 1,1 milliard d'euros. A titre de comparaison, le Livret A a bénéficié en avril d'une collecte nette de 2,33 milliards d'euros, soit environ deux fois plus que l'assurance-vie sur la même période.

Dans le détail, l'ensemble des cotisations, c'est-à-dire les sommes versées sur les contrats, a totalisé en avril 13,8 milliards d'euros (+10,4% par rapport à avril 2022), tandis que les prestations (qui comprennent les rachats et les versements en cas de décès) se sont élevées à 12,5 milliards d'euros (+21,4% sur un an).

Des arbitrages plus fréquents

« L'assurance vie continue son développement », a estimé lors d'une conférence de presse le directeur général de France Assureurs, Franck Le Vallois, soulignant que « cette dynamique, on l'observe depuis le début de l'année », avec une augmentation des cotisations par rapport aux quatre premiers mois de 2022 de 2,6 milliards (soit +4,9%). Cependant, comme depuis plusieurs mois maintenant, les fonds en euros, produit traditionnel de l'assurance dont le capital est garanti, ont connu une décollecte en avril, à hauteur de 2,3 milliards d'euros.

Celle-ci a été compensée par une collecte nette positive de 3,6 milliards d'euros pour les placements en unités de compte (UC), potentiellement plus rémunérateurs, mais également plus risqués. « La collecte nette demeure positive grâce aux unités de comptes », a commenté Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne, selon lequel « la modestie de la collecte nette depuis le début de l'année est le produit d'importants mouvements de la part des épargnants ».

« Le montant des cotisations brutes demeure élevé, mais il en est de même pour les rachats. Les ménages réalisent ainsi des arbitrages entre leurs différents placements. Le vieillissement des détenteurs de contrats d'assurance vie occasionne également une augmentation des liquidations pour cause de décès », a-t-il estimé.

Il a jugé que « la collecte nette de l'assurance devrait rester modeste dans les prochains mois » et que « la perspective d'une nouvelle hausse du taux du Livret A et du LDDS conduira les épargnants à préférer l'épargne de précaution ». Depuis le début de l'année, la décollecte sur les fonds euros a atteint 9,1 milliards d'euros, a précisé France Assureurs. Sur un an, l'encours total de l'assurance-vie a progressé de 2,5%, à 1,9 milliard d'euros.

(Avec AFP)