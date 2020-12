Comment l'industrie aérospatiale et de défense saisit les opportunités technologiques

Fini le temps où les laboratoires du Pentagone donnaient naissance à l'Internet. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La défense - et le secteur public en général - s'appuient sur le privé pour son innovation, à l'image de la Nasa, qui fait désormais appel à SpaceX et à son fondateur, Elon Musk, pour envoyer des astronautes vers la station spatiale internationale. Autre exemple, des outils à base d'intelligence artificielle, une technologie tirée par le secteur civil privé...

Car, comme le souligne Stéphane Mayer, PDG de Nexter et co-directeur de KNDS, la holding franco-allemande qui chapeaute Nexter et Krauss-Maffei Wegmann (KMW), "la technologie est à la fois un facteur de supériorité sur les champs de bataille de nos clients opérateurs mais aussi un facteur de supériorité sur les champs de bataille de la concurrence, avec les autres entreprises. Pour proposer les meilleurs produits, il faut avoir le niveau technologique le plus élevé possible".