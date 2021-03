Conflit Airbus-Boeing : Bruxelles et Washington enterrent provisoirement la hache de guerre

Désescalade. Vendredi, les Etats-Unis et l'Union européenne ont provisoirement enterré la hache de guerre en suspendant pendant quatre mois les surtaxes douanières que les deux parties avaient mis en place dans le contentieux qui les oppose à l'OMC depuis dix-sept ans sur les aides respectives à leur secteur aéronautique, notamment Airbus et Boeing, jugées illégales.

Ce compromis porte sur les surtaxes imposées depuis octobre 2019 par Washington sur quelque 7,5 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) d'exportations européennes vers les Etats-Unis, notamment des produits alimentaires, les avions et des vins et spiritueux, et sur 4,5 milliards de dollars de produits...