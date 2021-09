Crise diplomatique sans précédent : Paris rappelle ses ambassadeurs à Washington et Canberra

La crise diplomatique entre la France et deux de ses "alliés", les Etats-Unis et l'Australie, prend une nouvelle ampleur. Piétinée et humiliée après l'annulation par Canberra du contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenariat stratégique avec Washington et Londres (AUKUS), Paris ne relâche pas la pression vis-à-vis de Canberra et Washington en rappelant immédiatement ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour consultations, a expliqué vendredi soir le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. Une décision sans précédent de la France vis-à-vis de deux "alliés" historiques.

"A la demande du président de la République, j'ai décidé du rappel immédiat à Paris pour consultations de nos deux ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l'Australie et les Etats-Unis", a souligné Jean-Yves Le Drian.

L'abandon du projet de sous-marins de classe océanique, qui liait l'Australie à la France depuis 2016, et l'annonce d'un nouveau partenariat avec les Etats-Unis visant à lancer des études sur une possible future coopération sur des sous-marins à propulsion nucléaire, "constituent des comportements inacceptables entre alliés et partenaires, dont les conséquences touchent à la conception même que nous nous faisons de nos alliances, de nos partenariats et de l'importance de l'Indopacifique pour l'Europe", a souligné le ministre des Affaires étrangères.

"Nous avons été en contact étroit avec nos partenaires français à propos de leur décision de rappeler l'ambassadeur à Paris pour consultations. Nous regrettons qu'ils aient franchi ce pas, toutefois nous resteront engagés dans les jours à venir pour résoudre nos différends, comme nous l'avons fait à l'autre moments de notre longue alliance", a réagi sous couvert d'anonymat un responsable de la Maison-Blanche.

Paris n'a plus confiance en Canberra

La France ne voit pas comment elle peut faire confiance à Canberra dans la négociation commerciale entre l'UE et l'Australie après leur décision de rompre leur engagement d'acheter des sous-marins français, a déclaré vendredi le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune. La Commission européenne est chargée depuis 2018 de négocier en vue d'accords de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.