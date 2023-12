Drones houthis abattus : pourquoi la marine nationale doit changer de calibre

C'était un secret de Polichinelle. L'état-major des armées ne souhaitait pas communiquer sur les effecteurs (missiles ou artillerie) de la frégate multi-missions (Fremm) Languedoc de la Marine Nationale, qui a abattu les deux drones se dirigeant « droit sur elle », en provenance des côtes du Yémen « pour ne pas donner d'éléments d'appréciation à ses adversaires ». Le ministre des Armées a vendu la mèche au Sénat. Ce sont bien des missiles antiaériens « Aster 15 (qui) ont été tirés en légitime défense afin de protéger le navire et l'équipage », a annoncé lundi Sébastien Lecornu lors de l'examen des crédits de la mission Défense du projet de loi de finances pour 2024.

Du higt tech contre du low cost

La défense antiaérienne de la frégate Languedoc a démontré toute son efficacité grâce à ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans ce domaine avec les missiles Aster 15 (et Aster 30). Les Américains ont même adoubé ce système de défense, qui a été utilisé lors de nombreux exercices internationaux... Premier enseignement positif même si la Marine nationale ne pouvait pas se rater en utilisant un missile Aster 15 pour défendre la frégate face à des drones aux capacités limitées et tirés vraisemblablement par les Houthis. Ce constat pose problème dans un contexte budgétaire qui reste encore très contraint : utiliser un missile hyper technologique au prix unitaire de 1,5 millions d'euros environ contre un drone rudimentaire, probablement un Shahed-136 de fabrication iranienne dont la valeur ne dépasse pas les 20.000 dollars. Le missile Aster 15 est en principe utilisé pour des menaces considérées dans le haut du spectre.

Pour se défendre, les Fremm (mais aussi les FDI) manquent donc singulièrement de diversité dans leurs réponses face à une menace rustique mais bien présente. Elles n'ont pas d'autres solutions de défense antiaérienne pour compléter les systèmes Aster 15 et 30, qui arment les frégates françaises. A la lueur de cet engagement en mer Rouge, cette question mérite d'être posée. Pour anticiper ce type de menace et en attendant les fameux systèmes laser, les frégates de premier rang auraient certainement besoin de missiles de courte portée de plus de 6 km Mistral (environ 130.000 euros l'unité), voire de VL-Mica. Car face à une attaque saturante de drones, certaines Fremm, si elles tirent leurs 16 missiles Aster 15, devront s'en remettre à l'efficacité de la tourelle de 76 mm de Leonardo (environ 4 à 5 km de portée).

Par ailleurs, la Marine nationale, si elle ne l'a pas déjà fait encore, doit absolument étudier l'approvisionnement rapide des missiles à bord des frégates qui naviguent en eaux troubles. C'est le cas aujourd'hui en mer Rouge et dans l'océan indien au large des côtes iraniennes. Les forces armées françaises disposent de deux bases dans la région, l'une aux Émirats arabes Unis (Abu Dhabi) et l'autre à Djibouti (Héron), pour pouvoir approvisionner rapidement en lot de missiles les frégates ayant besoin de nouveaux missiles.

La Fremm, un navire pensé en temps de paix

Les frégates Fremm ont été pensées au début des années 2000, puis lancées en 2005, dans un monde beaucoup plus pacifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Par ailleurs, le ministère de la Défense a été à cette époque mis à la diète budgétaire. Les budgets des armées servaient très souvent de variable d'ajustement au budget de l'État. Résultat, l'armement des Fremm (contrairement aux frégates Horizon dotées de 32 Aster 30 et 16 Aster 15) a fait l'objet de sacrifices par la Marine nationale. En outre, de 17 navires initialement prévus, le programme Fremm est passé à 11 frégates sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis à huit sous celui de François Hollande. Sous armée et dotée d'un format d'un autre temps, la Marine nationale doit pouvoir se déployer sur tous les océans du monde en restant la plus dissuasive possible face à ses compétiteurs de plus en plus désinhibés.