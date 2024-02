Missiles de combat au contact : la France se réarme enfin...

S'il y a bien un groupe de défense qui bénéficie de l'économie de guerre avec Nexter, concept cher à Emmanuel Macron et à son ministre des Armées Sébastien Lecornu, c'est bien MBDA. La Direction générale de l'armement (DGA) a annoncé jeudi avoir commandé le 23 novembre au missilier européen 1.300 missiles Akeron MP (MMP) et un lot de 329 missiles Mistral 3 le 20 décembre, pour un montant total supérieur à 300 millions d'euros. Le ministère des Armées, qui a engagé sur la période 2023-2024 près de 700 millions d'euros pour le Mistral et 410,9 millions pour l'Akeron MP, a inscrit en crédits de paiement 218,8 millions d'euros (129,9 millions pour le Mistral et 88,9 millions pour l'Akeron MP) en 2024.

Augmentation et accélération des livraisons

Le programme Akeron MP bénéficie d'une décision d'anticipation de commandes en 2023, qui s'inscrit dans la démarche d'économie de guerre. Ainsi, les quantités de munitions MMP livrées lors de chaque lot annuel à partir de 2023 ont été augmentées. La cible finale d'Akeron MP, qui s'élevait à 1.950 missiles dans le cadre de la loi de programmation militaire 2019-2025, a semble-t-il augmenté pour atteindre une cible d'environ 3.000 exemplaires.

L'accélération des livraisons concerne également le Mistral 3 dans le cadre de la défense surface-air basse couche. Le ministère des Armées prévoit de recompléter rapidement le stock de munitions Mistral, qui a fait l'objet d'une rénovation, et de moderniser les capacités de défense sol-air (DSA) au profit des armées de Terre, de l'Air et de la Marine Nationale. Ainsi, le système Mistral va renouveler la composante de courte portée Crotale de l'armée de l'air, et créer une composante de DSA pour l'armée de Terre en vue de l'accompagner et la protéger dans ses opérations. Enfin, elle doit permettre l'autoprotection des bâtiments de second rang de la Marine Nationale.

Mistral, un missile multi-missions

La commande de 329 missiles Mistral 3 s'inscrit dans le cadre de la lettre d'intention signée en juin 2023 par la France, la Belgique, Chypre, l'Estonie et la Hongrie pour l'acquisition conjointe de systèmes de défense anti-aérienne. C'est un missile de défense sol-air de très courte portée fonctionnant en mode « tire et oublie ». Sa vitesse et sa manœuvrabilité font de lui un armement sur tous types de cibles : chasseurs, avions de transport, hélicoptères, drones, missiles de croisière, munitions rôdeuses. « D'une longueur inférieure à deux mètres avec un poids inférieur à 20 kg, il est facilement opérable et résiste aux contremesures », assure le ministère des Armées. Avec des missiles et des postes de tir largables, ils peuvent aussi être transportés à dos d'hommes ou être installés sur le plateau d'un VLRA Pamela (Arquus). Il équipe également l'hélicoptère de combat Tigre (possibilité d'embarquer quatre missiles par machine).

Cette commande, qui fait suite à un premier contrat de 100 missiles signé fin 2022, bénéficiera aux principaux sites industriels contribuant à la réalisation du missile Mistral : MBDA (Selles-Saint-Denis, Bourges), Safran (Saint-Benoît), Roxel (Saint-Médard-en-Jalles, Le Subdray), Junghans T2M (La Ferté-Saint-Aubin), ASB Aerospatiale Batteries (Bourges), Matra électronique (La Croix Saint-Ouen), Nexter Munitions (La Chapelle Saint-Ursin). Les livraisons du premier lot sont attendues cette année, près de dix ans après les dernières (en novembre 2015).

Akeron : premières livraisons fin 2025

Après celle de fin 2022 (200 unités), la commande de 1.300 missiles Akeron MP (MMP) donnera lieu à la livraison d'un premier lot de 200 missiles dès la fin de l'année 2025. Le missile Akeron MP permet de neutraliser des cibles (véhicules blindés de dernière génération, embarcations légères ou infrastructures), de jour comme de nuit, jusqu'à une distance d'au moins 4 km, qu'elles soient statiques ou mobiles. Selon le ministère, « ce missile combat proven est polyvalent grâce à sa charge multi-effets. Il garantit également une précision métrique. Au moyen de sa fibre optique et de son traitement d'image, il permet de conserver « l'homme dans la boucle ». Le tireur peut modifier sa trajectoire à tout moment ».

Cette commande va bénéficier à plusieurs sites industriels français contribuant à la réalisation du missile Akeron MP : MBDA (Selles-Saint-Denis, Bourges), Safran (Saint-Benoît), Roxel (Saint-Médard-en-Jalles, Le Subdray), Junghans T2M (La Ferté-Saint-Aubin), ASB Aerospatiale Batteries (Bourges), Matra électronique (La Croix-Saint-Ouen) et Nexans (Donchery).