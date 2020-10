"Cartel du jambon" : mis à l'amende, le leader de la filière porcine Cooperl menace de fermer plusieurs usines

Mi-juillet, l'Autorité de la concurrence avait sanctionné douze industriels du jambon et de la charcuterie, en leur infligeant 93 millions d'euros de pénalités au total pour des ententes sur les prix entre 2010 et 2013. (Crédits : Eric Gaillard)

Emmanuel Commault, le directeur général du groupe coopératif aux 7.200 employés accusé d'ententes sur les prix avec onze autres industriels, s'exclame: "Je ne fais pas de chantage, on joue notre survie." "Si on nous demande de payer [l'amende de 35,5 millions] dans les jours qui viennent (...), on arrête tous les recrutements, tous les projets d'investissement et on s'engage dans un plan de restructuration dur", a-t-il ajouté, mentionnant des "baisses de salaires" et la "fermeture d'usines".