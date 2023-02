Malgré les hausses de prix, les résultats 2022 de Nestlé sont inférieurs aux prévisions

Nestlé, propriétaire entre autres des dosettes de café Nespresso, bouillons Maggi et barres chocolatées KitKat, n'est pas à la fête.

Le géant suisse a enregistré en 2022 une hausse de 8,4% de son chiffre d'affaires, à 94,4 milliards de francs suisses, mais son bénéfice net en 2022 est ressorti en-deçà des attentes, chutant de 45,2% par rapport à 2021 à 9,3 milliards de francs suisses (9,4 milliards d'euros). Les analystes attendaient 11,2 milliards de francs suisses. Le groupe a rappelé avoir engrangé des gains exceptionnels en 2021 qui avaient fait décoller son bénéfice après la vente d'une partie de sa participation dans L'Oréal pour 8,9 milliards d'euros.

Une croissance organique qui se situe en deçà des prévisions

En 2022, la croissance organique de Nestlé, un indicateur très suivi des analystes pour évaluer ses ventes hors effets de changes mais aussi acquisitions et cessions, a retrouvé un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis la crise financière de 2008, à 8,3% alors que le groupe a, comme ses concurrents, augmenté ses prix pour compenser l'inflation. Là, aussi, elle se situe toutefois en-deçà des prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP qui l'attendaient en moyenne à 8,6% tout comme son chiffre d'affaires, attendu à 94,9 milliards.

Pour 2023, Nestlé table sur une croissance organique des ventes comprise entre 6% et 8% et une marge opérationnelle courante récurrente comprise entre 17,0% et 17,5%, détaille-t-il.

Une année marquée par une forte pression sur les coûts

L'année écoulée a été marquée par une forte pression sur les coûts qui s'est encore accrue au second semestre, sous l'effet de la hausse des produits laitiers, des céréales ainsi que de l'énergie, ce qui a amenée Nestlé à augmenter ses prix de 8,2% sur l'ensemble de l'année.

Le patron, Mark Schneider, prévient que d'autres hausses de prix sont encore à prévoir. « Des actions continues sur les prix sont nécessaires pour réparer certains des dégâts que nous a infligé l'inflation », a-t-il averti lors d'une conférence téléphonique. La semaine passée, son concurrent Unilever avait lui aussi dit que des hausses de prix sont encore à attendre en 2023, en particulier au premier semestre au risque de peser sur les volumes.

Les pressions sur le pouvoir d'achat s'intensifient, les ventes baissent

Dans le communiqué, le patron de Nestlé souligne que « les pressions sur le pouvoir d'achat se sont intensifiées » avec une inflation qui a atteint « des niveaux sans précédent ».

Ce contexte inflationniste a pesé sur sa marge opérationnelle courante récurrente, en baisse de 30 points de base à 17,1%, mais aussi sur les volumes de ventes. La croissance interne réelle, l'indicateur qui permet de traquer les volumes, n'a enregistré qu'une maigre hausse de 0,1%, contre un bond de 5,5% en 2021.

Cet indicateur est inférieur aux prévisions, signifiant que son évolution a été « négative » au dernier trimestre, relève Martin Deboo, analyste chez Jefferies dans un commentaire de marché. Les analystes interrogés par l'agence AWP l'attendaient en moyenne à 0,6%.

Malgré quelques indicateurs inférieurs aux estimations, les résultats « sous-jacents » sont « un peu meilleur qu'attendu », a toutefois réagi Andreas von Arx, analyste chez Baader Helvea. « Nestlé gère relativement mieux l'actuel environnement difficile que la plupart de ses concurrents », juge-t-il dans un commentaire boursier.

A 9H43 GMT, l'action perdait 0,81% à 109,80 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en hausse de 0,03%.

Intoxications alimentaires et décès d'enfants : le scandale Buitoni au tribunal de Nanterre le 9 mai prochain Le tribunal judiciaire de Nanterre va examiner le 9 mai une demande d'indemnisation à hauteur de 250 millions d'euros adressée au groupe Nestlé, assigné pour « faute lourde » par 55 victimes du scandale sanitaire des pizzas Buitoni de la gamme Fraîch'Up. Le 18 mars 2022, Nestlé avait rappelé ses pizzas et fermé les deux lignes de production de l'usine de pizzas Buitoni de Caudry (Nord), appartenant au groupe, après des cas d'intoxication graves par la bactérie Escherichia coli. Le 1er avril, la préfecture y avait interdit toute activité, les autorités sanitaires ayant établi un lien entre la consommation des pizzas Fraîch'Up et plusieurs cas graves de contamination à l'E.coli. Après des perquisitions à Caudry et au siège de Nestlé dans les Hauts-de-Seine, une information judiciaire a été ouverte mi-mai, notamment pour homicide involontaire à l'égard d'une personne et blessures involontaires concernant 14 autres. Depuis mi-décembre, la production a repris dans l'usine de Caudry : seule une des deux lignes de production fonctionne, celle où sont fabriquées des pizzas surgelées à pâte cuite, autorisée à rouvrir depuis une décision de la préfecture. La ligne produisant des pizzas à pâte crue de la gamme Fraîch'Up, suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants et l'intoxication de dizaines d'autres, n'a pas d'autorisation. En juillet, le patron de Nestlé France, Christophe Cornu, avait présenté ses « excuses » aux familles des enfants touchés et annoncé la création d'un « fonds de soutien aux victimes ».

