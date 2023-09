28 millions de véhicules compatibles en Europe avec les carburants de synthèse, selon Stellantis

Voilà une bonne nouvelle pour le développement des carburants de synthèse. Selon le constructeur automobile Stellantis, 24 familles de moteurs de véhicules européens produits depuis 2014 sont aujourd'hui compatibles avec des carburants de synthèse, sans modification nécessaire. Concrètement, ces carburants de synthèse sont produits en faisant réagir du CO2 capturé directement dans l'atmosphère ou provenant d'un site industriel, avec de l'hydrogène renouvelable.

Lire aussiEngie va produire au Havre des carburants alternatifs pour le transport maritime et l'aérien

Ces 24 familles de moteurs correspondent à environ 28 millions de véhicules actuellement sur les routes, qui ont subi des tests pendant mois, menés en utilisant des carburants « e-fuels » de substitution fournis par le géant pétrolier saoudien Aramco. Le constructeur Stellantis avait annoncé en début d'année effectuer des tests de carburants e-fuels de substitution dans sa stratégie de décarbonation des véhicules en circulation en Europe.

Projet clé pour la décarbonation de Stellantis

Ces tests avaient été lancés après l'autorisation par l'Union européenne pour les voitures utilisant des carburants de synthèse de rester en vente, malgré l'interdiction progressive des véhicules émetteurs de gaz carbonique à l'horizon 2035. « Les carburants de synthèse 'drop-in' peuvent avoir un impact massif et pratiquement immédiat sur la réduction des émissions de CO2 du parc existant », a vanté Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Stellantis.

Lire aussiCarburants verts : une bombe budgétaire et fiscale à retardement

Selon Stellantis, l'utilisation d'e-fuels bas carbone dans 28 millions de ses véhicules européens pourrait réduire « jusqu'à 400 millions de tonnes de CO2 en Europe entre 2025 et 2050 ». Le groupe, propriétaire de marques telles que Citroën, Opel ou Jeep, vise une réduction de moitié de son empreinte carbone d'ici à 2030, par rapport à 2021, et cible un bilan carbone net nul d'ici à 2038.