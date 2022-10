Immobilier : le marché des agences en ligne en pleine consolidation

C'est un pronostic de février dernier qui s'avère juste en ce début d'automne. Il y a huit mois, le directeur général de l'agence immobilière en ligne Liberkeys, Thomas Venturini, déclarait à La Tribune que « beaucoup d'opportunités de partenariat et de consolidation [seraient] à anticiper avec comme objectif principal de créer le guichet unique de l'immobilier ».

Des financements qui se concentrent sur les gagnants ?

Il ne croyait pas si bien dire. Entre l'entrée à son capital du Crédit Mutuel Arkea en juin 2022, l'achat récent d'Homepilot par iad, la licorne du secteur, et l'annonce, ce 4 octobre, de l'acquisition de Proprioo par l'italien Casavo, force est de constater que le marché des jeunes pousses du logement se consolide.

« Nous rentrons dans l'âge de la maturité avec des champions européens qui commencent à émerger. Les financements se concentrent sur les gagnants, créant des opportunités de consolidation. Ce phénomène est visible dans tout l'écosystème de la proptech », confirme l'économiste Robin Rivaton, co-fondateur de l'association Real Estech, rassemblant cet écosystème en France.

Des métiers qui se complètent ?

Dès le 8 juin, l'agence immobilière en ligne Liberkeys a donc ouvert le bal en vendant plus de 60% de ses parts à la filiale immobilière du Crédit Mutuel Arkea, Izimmo. La start-up, qui revendique une croissance multipliée par 2 voire par 3 depuis sa création avec 1.000 ventes par an, est présente dans les métropoles de Lille, Lyon, Marseille, Nice et Paris, ainsi que dans d'autres villes comme Nancy. Dans ces dernières, elle affirme y réaliser plus de 50% de son chiffre d'affaires.

« Liberkeys a le bon ratio taille / perspectives de développement pour diversifier notre stratégie immobilière plutôt tournée vers le neuf. C'est en outre une société à taille humaine avec une organisation mature, son propre logiciel interne et un bon retour d'expérience client. Un plan de synergie est en cours avec la banque. Ce sont des métiers qui se complètent », explique aujourd'hui Sébastien Le Goascoz, président d'Izimmo.

Des nouvelles affaires en vue ?

C'est aussi pour les synergies que iad a acheté, en septembre dernier, la jeune pousse Homepilot, spécialisée dans la gestion locative. A la tête d'un réseau de mandataires en France et à l'étranger, en tête des transactions en 2021 avec 65.000 achats et ventes, son président Clément Delpirou vante l'opération comme « une extension de la chaîne de valeur, en complément de ce que nous faisons déjà ».

« 15% des transactions se font dans une optique de gestion locative. Le gestionnaire est souvent le premier au courant de l'intention d'un propriétaire de vendre. Cela peut apporter de nouvelles affaires à nos collaborateurs », ajoute-t-il.

Des futurs leaders européens ?

L'annonce de l'e-acheteur (spécialiste de la vente garantie) italien Casavo d'acquérir la proptech française Proprioo est, en revanche, plus surprenante. Après avoir levé, mi-juillet, 400 millions d'euros pour garantir l'achat d'appartements et de maisons pour propriétaires soucieux de vendre au prix de plus le plus juste et dans les meilleurs délais, elle s'empare d'une agence immobilière en ligne française basée à Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Paris.

Après avoir changé deux fois de modèle économique - un forfait fixe puis un pourcentage - en deux ans, Proprioo avait levé, en 2019, la somme record, à l'époque, de 20 millions d'euros. Aujourd'hui, elle permet à Casavo d'entrer sur les IXe, Xe, XIe et XIIe arrondissements de la capitale et, à moyen terme, de conquérir le territoire français. L'italien va faire le même métier d'agent immobilier voire, en cas de demande du client, achètera le bien à 95% du prix du marché pour ensuite le revendre.

« La transaction fait sens et va leur permettre d'unir leurs forces pour devenir leader sur le marché européen », se félicite Florian Reichert de Picus Capital, actionnaire minoritaire des deux entreprises. « Je ne peux que leur souhaiter d'œuvrer à se développer pour trouver une équation économique satisfaisante pour le consommateur final. Iad est la preuve qu'il est possible de créer des champons européens de l'immobilier qui exportent leur modèle », applaudit, à son tour, le président d'iad, Clément Delpirou.

« Ils ne font que brûler du cash »

Pour autant, ces trois rachats convainquent les agents dits traditionnels que le modèle des proptech « ne fonctionne pas ». « Ils pénètrent le marché à coup de prix cassés et prétendent que tout va être optimisé et automatisé, mais ils ne font que brûler du cash », assène Yann Jéhanno, président de Laforêt France (700 points de vente, 4.800 collaborateurs, 20.000 logements loués par an, 30.000 ventes et 60.000 lots sous gestion locative).

Malgré tout, une jeune pousse résiste encore et toujours aux coups de butoir : Hosman. Après avoir levé 1,5 million d'euros à son lancement, puis 6 millions en mai 2022 pour ouvrir Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes, son président Stanislas de Dinechin avance le nombre de 500 mandats gagnés chaque mois, un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 1 million d'euros et promet d'être rentable « dans six mois ».

Des services déjà proposés par les agents immobiliers physiques

Les agents immobiliers physiques répliquent qu'ils le sont déjà et qu'ils proposent des services présentiels et numériques. « Nous avons exactement le même parcours digital : de l'estimation en ligne à la signature électronique, tant est bien qu'à date, nous n'avons pas d'inquiétude », déclare le président de Laforêt France, Yann Jéhanno.