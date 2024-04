Immobilier : les prix continuent de baisser mais la reprise pointe le bout de son nez

Le secteur continue de patiner. Les prix de l'immobilier ancien ont, de nouveau, baissé au premier trimestre, selon plusieurs réseaux d'agences. Dans le détail, au premier trimestre, les prix au mètre carré dans l'ensemble du pays ont reculé de 3% sur un an, selon Orpi. Pour Laforêt, ce recul est de 4,7%, et d'après Century 21, il est de 3,2% pour les appartements et 3,3% pour les maisons.

Une érosion des prix qui n'a pas encore enrayé le repli des ventes, le nombre de transactions ayant également reculé par rapport à début 2023, de 11,2% chez Century 21 et de 19% chez Orpi.

Lire aussiImmobilier : comment les Jeux olympiques nuisent aux locataires parisiens

Frémissement du marché

La faute aux taux de crédit qui ont augmenté à partir de 2021 pour enrayer l'inflation. Mais un frémissement semble intervenir depuis peu sur le marché immobilier, a néanmoins pointé mardi le président d'Orpi, Guillaume Martinaud.

« Janvier et février ont été extrêmement difficiles. Mars est beaucoup plus souriant, on commence à avoir les données qui remontent, le moral revient », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Laforêt note également que par rapport au dernier trimestre 2023, le nombre de transactions a progressé, de 0,5%, notamment porté par l'Île-de-France et surtout Paris où les prix s'érodent de plus longue date. Century 21, de son côté, a constaté que les démarches en vue d'acquérir un bien (consultation d'annonces, demandes d'informations aux agences...) étaient toutes devenues plus fréquentes.

« Les prix se sont alignés, ils ont baissé, on retrouve une forme d'alignement de planètes qui nous rendent enthousiastes pour les mois qui viennent », a déclaré à l'AFP le président de Century 21 France, Charles Marinakis. « Ça ne va pas se concrétiser fin avril », a-t-il tempéré, mais plutôt « dans la deuxième partie de l'année ».

En effet, le taux moyen des crédits immobiliers, hors frais et assurances, a baissé en février pour la première fois en deux ans, à 4,11%, selon des données publiées lundi par la Banque de France. Le montant des nouveaux crédits à l'habitat, hors renégociations, est en léger recul en février, à 7,3 milliards d'euros hors renégociations, contre 7,6 milliards d'euros au cours du mois précédent. Le montant a été divisé par trois depuis le pic du printemps 2022, à plus de 22 milliards d'euros.

Le marché locatif à la peine

Mais pas de quoi crier victoire trop vite. Century 21 observe, en effet, d'importantes disparités en fonction des territoires. Les prix ont ainsi chuté de 12,1% en Pays de la Loire tandis qu'ils ont progressé de 4,4% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec un éventail de situations intermédiaires. Les grandes villes côtières, toujours très prisées, sont très représentées parmi celles où le marché continue de grimper.

Quant au marché de la location, il est toujours aussi tendu, beaucoup de ménages restant locataires faute de pouvoir accéder à la propriété, relève Orpi. « Ce marché locatif, il souffre partout. Pas seulement dans les grandes villes », s'est inquiétée Corinne Berec, vice-présidente d'Orpi.

A tel point qu'en début d'année, la Fnaim a dressé un bilan particulièrement noir du marché locatif. « Il y a un étranglement total de l'offre locative dans tous les territoires français », a déclaré Loïc Cantin, évoquant des étudiants qui restent habiter chez leurs parents, et des entreprises « contraintes de construire des logements au plus près de leur lieu de production ».

Alors que l'offre de vente a augmenté de 33% en cinq ans, l'offre locative a chuté de 59%, certains propriétaires se montrant plus frileux pour louer depuis l'entrée en vigueur de l'obligation de rénovation énergétique des logements. « Rien n'est fait aujourd'hui en faveur des propriétaires pour les inciter à faire du locatif à l'année. Les agences n'arrivent plus à répondre à la demande et on est même obligés de dépublier nos annonces tellement on est submergés d'appels », a constaté courant janvier Guillaume Martinaud, président du réseau d'agences Orpi.

Lire aussiImmobilier : simplifier le DPE et Ma Prime Rénov'... mission impossible ?

Vers une prochaine baisse des taux ?

Pour espérer une reprise du marché, les yeux sont désormais rivés vers la BCE. Avec une inflation qui se rapproche en mars des 2,4%, non loin de l'objectif de la BCE fixé à 2%, les marchés espèrent, en effet, un allègement de la politique monétaire dans les prochains mois. Le taux sur les dépôts, qui fait référence, campe depuis octobre 2023 à son niveau record de 4%

Le conseil des gouverneurs de la BCE devrait baliser le terrain jeudi lors de sa réunion de politique monétaire, mais ne devrait néanmoins pas encore toucher aux taux. Une perspective que l'institution monétaire laisse planer pour juin, selon les déclarations concordantes de plusieurs ténors de la banque.

Lire aussiQuelles conséquences pour l'Europe si la Fed baisse ses taux après la BCE ?

Devant le ralentissement de la hausse des prix, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a une nouvelle fois plaidé fin mars pour une baisse des taux de la BCE en avril ou en juin, lors des prochaines réunions de politique monétaire de l'institution. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, avait de son côté déclaré le mois dernier que les gardiens de l'euro n'étaient pour le moment « pas suffisamment confiants » pour envisager de lâcher du lest.

(Avec AFP)