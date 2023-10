Edenred, Up, Sodexo... Les émetteurs de titres-restaurant dans le collimateur de Bercy

Accusées de prendre trop de commissions et de rembourser tardivement les restaurateurs, les sociétés émettrices de tickets-restaurants vont faire l’objet d’une enquête de l’Autorité de la concurrence et vont devoir dématérialiser leurs titres d’ici à 2026, a annoncé Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises et du Commerce.