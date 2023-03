Fnac Darty : avec 25% du capital, Daniel Kretinsky devient le premier actionnaire

L'appétit du milliardaire Daniel Kretinsky se confirme. L'homme d'affaires est devenu le premier actionnaire de Fnac Darty, en dépassant le seuil de 25% du capital, selon une déclaration publiée ce mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Le milliardaire « envisage de poursuivre » sa montée au capital du distributeur, via sa société de droit luxembourgeois Vesa Equity Investment. En revanche, il « n'a pas l'intention » de prendre le contrôle de Fnac Darty au cours des six prochains mois, est-il précisé dans ce document du régulateur.

Trois grands actionnaires au capital

Il n'a pas non plus l'intention « de solliciter la nomination d'un ou plusieurs membres au conseil d'administration », peut-on encore lire. En juillet 2022, Daniel Kretinsky avait déclaré avoir franchi le seuil des 20% du capital et des droits de vote du groupe de distribution.

Il était alors le deuxième actionnaire de Fnac Darty, avec 23% du capital et des droits de vote de Fnac Darty, derrière le distributeur allemand de produits électroniques Ceconomy, qui détenait 24,2% du capital au 31 décembre 2022, selon le document d'enregistrement officiel.

Le groupe compte ainsi trois grands actionnaires à son capital dont Indexia, ex-groupe SFAM, assureur de téléphonie, qui détenait un peu plus de 11,3% du capital en décembre 2022.

Fnac Darty dans le rouge en 2022

En février 2023, le groupe Fnac Darty a annoncé être tombé dans le rouge en 2022 avec une perte nette de 32 millions d'euros, en raison d'une décision de justice au Royaume-Uni concernant la cession en 2012 de la société Comet.

Principalement présent en France, Fnac Darty possède un réseau de près de 1.000 magasins. Le groupe est également implanté en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en Tunisie, au Qatar, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo et au Sénégal.

Des investissements dans les médias...

Cette annonce intervient alors que le quadragénaire tchèque est entré en négociations exclusives avec Vivendi pour l'acquisition du groupe d'édition Editis (Robert Laffont, Plon, Julliard, Le Robert ou Pocket), en ce début d'année. Il s'est fait connaître dans l'Hexagone à partir de 2018 grâce à son entrée fracassante au capital de grands médias. CMI France, filiale de Czech Media Invest (CMI), est devenu propriétaire de titres comme Elle, Arts & décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris et Public. Le groupe a également pris le contrôle de l'hebdomadaire Marianne.

Poursuivant sur sa lancée, l'homme d'affaires, qui a effectué une partie de ses études à l'université de Dijon, trace son sillon dans les médias français en entrant au capital du groupe Le Monde fin 2018. Daniel Kretinsky prend 49% des parts du banquier Matthieu Pigasse dans Le Monde libre (LML), société qui contrôle le journal.

Un an de discussions mouvementées plus tard, les autres actionnaires, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, acceptent d'accorder un « droit d'agrément » réclamé par la rédaction. Cette mesure confère un droit de regard en cas de changement de contrôle résultant de l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire. Elle doit contribuer à garantir l'indépendance éditoriale du quotidien.

... Et dans l'industrie

Par ailleurs, Daniel Kretinsky a indiqué posséder, via sa société luxembourgeoise Vesa Equity Investment, 5,05% du capital et des droits de vote du groupe TF1. Il était entré au capital en 2019.

Mais le magnat, dont la fortune s'élève à 7,8 milliards d'euros d'après Forbes, a également investi dans la distribution ou l'industrie, en France et dans d'autres pays.

En 2019, l'entrepreneur a fait son entrée au capital du distributeur Casino, alors sous pression pour réduire sa dette, en prenant 4,63%. Il estimait à l'époque que le groupe était « le mieux positionné sur le marché français et l'un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur ». Aujourd'hui, Daniel Kretinsky détient plus de 10% du capital de Casino.

Le milliardaire détient également plus de 40% des droits de vote dans le capital du distributeur allemand Metro. Il est aussi présent au capital du groupe de courrier et logistique britannique Royal Mail. Il a également pris une participation dans le géant britannique des supermarchés Sainsbury's.

Dans l'industrie, Daniel Kretinsky, qui détient l'énergéticien tchèque EPH et sa filiale GazelEnergie, avait racheté en 2019 les activités françaises du groupe d'énergie allemand Uniper, parmi lesquelles figuraient deux centrales à charbon.

EPH, qui détient aussi deux centrales à gaz aux Pays-Bas, avait annoncé en juin 2022 être devenue la première entreprise tchèque en termes de chiffre d'affaires, devant le constructeur automobile Skoda.

(Avec AFP)