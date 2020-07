La Halle : l'offre du groupe Beaumanoir retenue, 2.520 emplois sauvés

Avec cette acquisition du "fleuron français de la mode à petit prix pour toute la famille", le groupe malouin compte "consolider" sa position sur ce secteur. (Crédits : Vincent Kessler)

Le groupe, dont le projet a été jugé par le tribunal de commerce de Paris comme "le plus pertinent et favorable à la sauvegarde de l'emploi", reprend la quasi-totalité de l'activité mode de l'enseigne de chaussures et de vêtements La Halle.