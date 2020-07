Distribution : Conforama France racheté par son concurrent But (Mobilux)

Conforama France vient d'être cédée par le groupe sud-africain Steinhoff à Mobilux, la maison-mère de But, la marque d'ameublement du groupe. Cet accord, officialisé aujourd'hui dans un communiqué de Steinhoff, était attendu alors que la survie de l'enseigne d'ameublement était menacée. Le sud-africain cède ainsi "100% de ses parts" dans Conforama à Mobilux, structure commune au groupe industriel autrichien Lutz et au fonds américain d'investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), après plusieurs semaines de tractations.

Contrôlée depuis 2011 par Steinhoff, Conforama a mis en œuvre un plan de sauvegarde d'emploi (PSE) homologué le 27 février prévoyant la fermeture de 42 magasins (enseignes Conforama et Maison Dépôt), ainsi que 1.900 suppressions de postes sur 9.000 en France.

Un espoir pour la relance de l'enseigne

Steinhoff "a accepté de céder ses actions dans Conforama France, ainsi que certaines marques et noms de domaine associés, à Mobilux" pour un montant qui n'est pas communiqué, affirme le groupe sud-africain.

Dans le cadre de cette opération, "Conforama France recevra des nouveaux financements" en deux fois: seront tout d'abord versés, à la signature de l'accord, "150 millions d'euros provenant d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 100 millions d'euros et 50 millions d'euros apportés par Mobilux" a précisé Steinhoff. Ces fonds permettront à Conforama "de finaliser son projet de restructuration et d'accompagner un ambitieux plan de relance post Covid-19", souligne Steinhoff.

De plus, à la clôture de l'opération, "Conforama France bénéficiera d'un second PGE de 200 millions d'euros et d'une augmentation de capital de 200 millions d'euros souscrite par Mobilux (dont 50 millions d'euros reçus à la signature)", précise encore le communiqué.

Ce prêt était l'une des conditions nécessaires à cette reprise, qui était privilégiée par les syndicats de l'enseigne. "L'entreprise pourra à nouveau espérer une reprise d'activité digne de ce nom, sans avoir à arbitrer les priorités au regard du retard de paiements de ses fournisseurs et pouvoir répondre aux attentes de ses clients restés fidèles malgré la conjoncture très difficile que Conforama a traversée", espère ainsi la CGT dans un communiqué.

Au mois d'avril, avec la fermeture des magasins, l'activité de la distribution d'ameublement domestique a chuté de 84,9%, selon l'indicateur de conjoncture de l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement (Ipea), après avoir déjà été en repli de 51,6% en mars.

