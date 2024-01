Grandes manœuvres dans les jeux en ligne : la FDJ lance une OPA sur Kindred

Grandes manoeuvres dans les jeux en ligne. Ce lundi, La Française des jeux (FDJ) a annoncé son intention de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital de l'opérateur de jeux en ligne Kindred, qui détient notamment Unibet. Montant de l'opération : 2,6 milliards d'euros. Objectif : former « un champion européen des jeux d'argent et de hasard », selon la FDJ.

Kindred « est un acteur de premier plan dans le secteur des paris et des jeux d'argent en ligne en Europe » et ce rapprochement donnera naissance à un « champion européen au profil financier renforcé », souligne la Française des Jeux.

L'offre du groupe français, qui porte sur l'ensemble du capital de Kindred, « est faite au prix de 130 couronnes suédoises par action de Kindred, coté au Nasdaq à Stockholm », un prix « qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture au 19 janvier et correspond à une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros pour Kindred ». Elle sera ouverte le 19 février prochain, « pour une période de neuf mois maximum ».

Parmi les leaders mondiaux des jeux en ligne

Kindred Group est l'un des principaux opérateurs mondiaux de jeux en ligne, avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Il compte près de 30 millions de clients répartis sur 9 marques (Unibet, bingo.com, 32 Red, Maria Casino...).

La société, qui emploie environ 2.500 personnes, est cotée sur le Nasdaq Stockholm Large Cap, fait partie de l'Association européenne des jeux et des paris (EGBA), a co fondateur de l'IBIA (Association internationale de l'intégrité des paris).



En 2023, la FDJ qui affiche des ambitions dans les jeux d'argent, du poker en ligne aux paris hippiques, a annoncé racheter l'opérateur de la loterie nationale irlandaise, Premier Lotteries Ireland (PLI), « pour une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros », devenant pour la première fois de son histoire, opérateur d'une loterie à l'étranger.

Chiffre d'affaires en hausse pour la FDJ

Ce lundi, la Française des jeux, premier opérateur de jeux d'argent et de hasard en France, a fait état d'un « bon niveau d'activité au quatrième trimestre » de l'année 2023, selon un communiqué. Son chiffre d'affaires global est de 747 millions d'euros, en hausse de 13,8 % par rapport au troisième trimestre.

«Toutes les activités enregistrent une bonne performance », assure la FDJ. Sa loterie enregistre un chiffre d'affaires de 531 millions d'euros en hausse de +7,8 % et les paris sportifs et jeux en ligne « confirment leur bonne dynamique », avec un chiffre d'affaires de 159 millions d'euros, en progression de 14,9 %.

Résultat : sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires global de l'opérateur ressort à 2.621 millions d'euros, en progression de 6,5 %. Le chiffre d'affaires issu de l'activité de jeux d'argent en ligne de la FDJ, « progresse fortement », de 18,8 % et représente près de 13 % du chiffre d'affaires en 2023, comparé à 11 % en 2022.

La Cour des comptes veut renforcer la régulation du secteur Près de la moitié des Français joueraient et près d'un quart parieraient, selon le rapport de la Cour des comptes publié en septembre dernier. Celui-ci recommande de « consolider » les pouvoirs de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), installée en 2020. Depuis les années 90, le secteur a connu « des révolutions importantes » entre ouverture à la concurrence et numérisation, rappelle la Cour des comptes dans son rapport. L'ANJ ne dispose pas de pouvoir de sanction propre, ce qui, selon l'instance, ne lui permet pas d'être réactif en cas de dérive. La Cour des comptes propose donc de « donner la possibilité au président de l'ANJ, préalablement à la saisine de la commission des sanctions, de mettre en demeure les opérateurs de se conformer à ses demandes ». Selon le président de la Cour des comptes, l'ANJ devrait avoir aussi une « expertise renforcée par rapport aux mutations technologiques », condition nécessaire pour qu'elle poursuive « le développement d'outils de blocage des sites illégaux ». Dans cette perspective, la Cour recommande de « constituer d'ici 2024, au sein de l'ANJ, un pôle pluridisciplinaire de veille, de collecte, d'analyse et de recherche spécialisé dans les jeux ».

