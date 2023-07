Emeutes : « Le manque à gagner pour le PMU sera de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros d'enjeux » (Emmanuelle Malecaze Doublet)

Les commerçants se relèvent péniblement des émeutes provoquées par la mort du jeune Nahel tué par un policier lors d'un contrôle routier le 27 juin dernier. Et pour cause, selon un premier décompte du week-end dernier, réalisé par le ministère de l'Économie, une dizaine de centres commerciaux, 200 magasins de la grande distribution, 250 bureaux de tabac et 250 agences bancaires auraient été pillés pour des dégâts chiffrés à 280 millions d'euros par France Assureurs et même plus d'un milliard par le Medef.

Les bars floqués du logo PMU n'ont pas échappé aux pillages puisque nous « avons recensé 240 commerçants partenaires touchés sur 13.500 », a affirmé Emmanuelle Malecaze Doublet à La Tribune.

Des dizaines de millions d'euros de manque à gagner

Ainsi, le manque à gagner pour le groupe en raison de la baisse temporaire du nombre de joueurs serait « de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros d'enjeux ». En plus de cette baisse de chiffre d'affaires, le PMU a recensé plus de 1.000 machines de jeu dégradées -coûtant entre 2.000 et 5.000 euros à l'unité- que le groupe de paris hippiques devra réparer ou remplacer pour environ un million d'euros. En revanche, les vitrines brisées et autres dégâts matériels chez les commerçants partenaires seront pris en charge par leurs assureurs.

Un plan de soutien mis en place

Pour soutenir les commerçants partenaires, et reprendre les paris hippiques le plus rapidement possible, « j'ai demandé à 200 personnes du PMU de se mobiliser pour être auprès des commerces », a assuré Emmanuelle Malecaze Doublet.

Dans cette optique, le PMU a lancé un plan de soutien qui aura pour but de réparer ou remplacer les machines dégradées, proposer des avances de trésorerie pour ceux qui en ont besoin et augmenter temporairement le taux de commissionnement reçu par les partenaires (en temps normal de 2,5%), augmenter le fonds de développement (montant non communiqué) « et le flécher vers la réouverture des commerces » et enfin organiser une animation dans les commerces les prochains mois pour attirer les clients.

Mais cette mésaventure ne semble pas avoir ralenti le développement du groupe de paris hippiques aux 800 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Le PMU compte toujours ouvrir 1.000 points de vente par an.

