Porté par sa montée en gamme, en 2023 le Club Med a flirté pour la première fois avec les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

La page des « Bronzés », les jeux apéro et les bungalows spartiates, est refermée. Voilà des années que le président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, s'est donné comme priorité la montée en gamme de l'opérateur touristique.

Elle porte aujourd'hui ses juteux fruits. Le Club Med s'est ainsi félicité, ce vendredi, d'avoir réalisé des « résultats record » en 2023. Son chiffre d'affaires a progressé en 2023 de 17% par rapport à 2022 pour atteindre 1,981 milliard d'euros. C'est la première fois dans son histoire que le groupe flirte avec les 2 milliards. Son résultat net s'est, lui, élevé à 99 millions d'euros, selon un communiqué. Le bénéfice de 2022 n'avait pas été rendu public. La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 9,5%, contre 6,2% en 2019, avant pandémie.

« L'année 2024 marque la finalisation réussie de la montée en gamme de notre portefeuille de resorts », a déclaré le président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, cité dans le communiqué. « Avec une nouvelle forte progression des réservations pour le premier semestre 2024, le Club Med confirme son ambition d'être un champion mondial français et la marque de tourisme 'lifestyle' la plus désirable » a ajouté le dirigeant.

En 2023, 97% des Club Med étaient haut ou très haut de gamme « ce sera 100% d'ici avril 2024 », selon le groupe.

Le nombre de clients a augmenté de 16%

En 2023, le nombre de clients du Club Med a augmenté de 16% sur un an pour atteindre 1,5 million, « principalement grâce à la reprise en Asie après les restrictions de voyages causées par la pandémie en 2022 », selon le communiqué. En Asie, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 96% par rapport à 2022. Le nombre de clients est en hausse 50% par rapport à 2022 et dépasse de 5% le niveau pré-pandémie. Les ventes en Europe s'établissent à 1,195 milliard d'euros et progressent de 7% par rapport à 2022 et 11% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires des Amériques (Nord et Sud) s'est élevé à 478 millions d'euros et augmente de 23,5% par rapport à 2022, et 62,7% par rapport à 2019.

La France reste le premier marché mondial avec un chiffre d'affaires de 743 millions d'euros, représentant 37,5% du total, en augmentation de 5,4% par rapport à 2022 et 9,8% par rapport à 2019. Deux nouveaux Club Med doivent y ouvrir en 2024 à Vittel (Vosges) et Serre-Chevalier (Hautes-Alpes). Et deux autres doivent être inaugurés en Chine.

La reprise du secteur se poursuit

Comme de nombreux acteurs du tourisme, le Club Med profite donc de la reprise du secteur qui ne se dément pas depuis la levée de toutes les restrictions, notamment en Asie. « Le tourisme international devrait retrouver complètement les niveaux d'avant la pandémie en 2024 » et même aller un peu au-delà puisque les premières estimations font état de chiffres « en progression de 2 % par rapport aux niveaux de 2019 », selon l'agence onusienne, ONU Tourisme. Le tourisme international devrait notamment bénéficier du « redressement dans toute l'Asie », de la facilitation de la délivrance des visas en Chine et de l'augmentation des capacités aériennes, ou encore du visa unifié (type Shengen) mis en place par les pays de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis, Qatar).

« L'Europe devrait se placer encore en tête en 2024 » des marchés selon l''organisation. « En mars, la Roumanie et la Bulgarie entreront dans l'espace Schengen de libre circulation et Paris accueillera les Jeux olympiques d'été en juillet et en août » souligne-t-elle.

À la recherche du bon rapport qualité-prix

C'est dans ce contexte euphorique que s'est ouvert à Paris, jeudi, le salon mondial du tourisme. Seul nuage, mais il est de taille, la hausse des prix : « Il est possible que l'inflation persistante, les taux d'intérêt élevés, les fluctuations des cours du pétrole et les perturbations des échanges commerciaux continuent de se répercuter sur les coûts du transport et de l'hébergement en 2024 », tempère ONU Tourisme qui s'attend « à ce que les touristes recherchent de plus en plus un bon rapport qualité-prix et voyagent moins loin de chez eux ».

En France, seulement 52% des Français s'offriront un séjour dans un hébergement payant au cours de l'année contre 55% en 2023 et 56% en 2022, selon une étude du cabinet de conseil Protourisme. « On observe une baisse des taux de partants des professions indépendantes, des artisans, des ouvriers et des retraités alors que les professions intermédiaires, les employés et les cadres ont des taux de départ équivalents ou plus élevés que l'an dernier », indique Didier Arino, dirigeant de Protourisme qui précise : « Cette année, seulement 10% des vacanciers disent avoir un budget vacances en hausse tandis que près d'un tiers affirment avoir un budget en baisse et 56% un budget équivalent ».

