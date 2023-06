La région des Pays-de-la-Loire choisit la SNCF pour exploiter ses premiers TER ouverts à la concurrence

SNCF Voyageurs remporte le premier round dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du réseau TER des Pays-de-la-Loire. Réuni en session plénière, le Conseil régional a adopté à la majorité les deux rapports rédigés par la région, qui attribuent à SNCF Voyageurs l'exploitation d'un premier tiers du réseau TER à partir de décembre 2024. La région avait reçu cinq offres, dont une de Transdev - filiale de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) - et une d'une filiale de la RATP.

Lire aussiComment Le Train veut concurrencer la SNCF dans le Grand Ouest

Avant le vote, la présidente de région Christelle Morançais (ex-LR) a rappelé que l'ouverture du ferroviaire à la concurrence répondait à « la stratégie » engagée par sa majorité. « Je le redis aujourd'hui : l'ouverture à la concurrence nous permet plus d'offres, plus de services, plus de transition écologique », a-t-elle martelé. « Ce choc d'offre va profondément transformer le quotidien des gens qui prennent le TER et attirer ceux qui hésitent encore à prendre le train », a également estimé l'élue, citée dans un communiqué.

Ce premier contrat concerne l'exploitation de neuf lignes du réseau régional Aléop, tram-train (de Nantes à Nort-sur-Erdre et Châteaubriant, Nantes-Clisson) et « Sud-Loire » (Nantes-Pornic, Nantes - Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Nantes - La Roche-sur-Yon, Nantes - Les Sables-d'Olonne-Nantes, Nantes-La Rochelle, Nantes-Cholet, Angers-Cholet).

Augmenter les correspondances possibles avec les TGV

Avec 32 trains supplémentaires chaque jour par rapport aux 196 trains actuels sur le lot concerné par le contrat, la région veut aussi augmenter de 26% les correspondances possibles avec les TGV.

SNCF Voyageurs promet « un service repensé pour accompagner (les) clients voyageurs », avec en particulier une présence humaine systématique dans tous les trains et l'utilisation de biocarburant de type B100 sur les lignes Sud Loire. La compagnie évoque aussi « un cadre social de haut niveau » au sein de sa future filiale chargée de l'exploitation de ces lignes. 377 agents de la SNCF doivent y être transférés.

Mise en concurrence du trafic ferroviaire pour toutes les régions

Gauche, écologistes et le Rassemblement national ont voté contre, dénonçant cette mise en concurrence et le coût du contrat, dont le montant n'a pas été divulgué. Selon Thierry Violland, élu du groupe de gauche Le Printemps des Pays-de-la-Loire, ce contrat « n'aura que pour seule conséquence l'augmentation des tarifs ». De son côté, le conseil régional rétorque qu'il permettra une économie de plus 100 millions d'euros sur dix ans, une somme qui sera réinjectée pour moitié dans l'augmentation de l'offre de train. Ces économies financeront aussi pour 40 millions d'euros la construction d'un atelier de maintenance.

Pour rappel, c'est le droit européen qui impose à partir de décembre 2023 une mise en concurrence du trafic ferroviaire pour toutes les régions, d'où des appels d'offres lancés pour attribuer progressivement des « lots » de lignes locales à de nouveaux exploitants - la SNCF pouvant parfaitement l'emporter, comme dans les Pays-de-la-Loire.

Renfe va concurrencer les TGV de la SNCF dès le 13 juillet La compagnie espagnole Renfe va lancer ses trains à grande vitesse sur le marché français le 13 juillet, devenant le deuxième transporteur ferroviaire étranger à concurrencer la SNCF, après Trenitalia depuis 2021. Les trains AVE de la Renfe, équivalents espagnols des TGV, circuleront sur la ligne Barcelone-Lyon à partir de cette date, puis sur la ligne Madrid-Marseille à partir du 28 juillet, avec de nombreux arrêts intermédiaires tant en Espagne qu'en France. En France, les AVE espagnols desserviront les gares de Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan, a précisé lors d'une conférence de presse le groupe ferroviaire, qui a mis ses billets en vente le mercredi 21 juin. L'objectif est de devenir « un opérateur de référence sur l'ensemble du territoire français », a déclaré, en français, le président de la Renfe Raul Blanco, qualifiant cette arrivée sur le marché hexagonal de « jour historique » pour le groupe du groupe public espagnol.

(Avec AFP)