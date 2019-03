La SNCF casse les prix des cartes de réduction avant l'ouverture à la concurrence

La SNCF muscle son jeu avant l'ouverture du marché intérieur du transport de passagers ferroviaires à la concurrence. Pour rappel, le marché s'ouvrira à partir de fin 2020 sur les lignes à grande vitesse et à partir de fin 2023 pour les lignes exploitées dans le cadre d'un service public pour les régions (TER) ou l'État (Intercités), et même avant puisque de 2019 à 2023, les autorités organisatrices de transport (certaines régions pour les TER et l'Etat pour les lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon) vont expérimenter la concurrence.

Objectif : 1,3 million de détenteurs de cartes supplémentaires en un an

Dans la continuité de sa stratégie de baisse de prix qui se matérialise notamment, la montée en puissance de l'entité à bas coûts Ouigo, la SNCF a décidé de casser les prix de ses cartes de réduction pour augmenter fortement son portefeuille de clients fidèles. Objectif : passer de 2,7 millions de détenteurs de cartes de réductions aujourd'hui à 4 millions fin 2020, pile au moment où le marché s'ouvrira. Une annonce qui tombe au moment où d'éventuels concurrents doivent préparer leur dossier. Le dépôt des sillons pour 2021 est prévue d'ici à la fin de l'année.

A partir du 9 mai, la SNCF va proposer quatre nouvelles cartes de réduction (jeune, sénior, week-end, famille), toutes appelées "carte avantages" (jeune, sénior, week-end, famille).

"Elles seront moins chères et offriront plus de réductions", a déclaré ce vendredi Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF, précisant que ces cartes "seront remboursées dès le premier achat".

Toutes sont vendues au tarif de 49 euros alors que les prix des cartes allaient jusqu'ici de 50 à 75 euros. Toutes proposent une réduction identique et garantie de 30% pour les adultes et de 60% pour les enfants de 4 à 11 ans (jusqu'à trois enfants). Ceci sur tous les billets, y compris sur les billets Prem's, qui vont devenir modifiables et échangeables. Ces cartes apportent aussi des réductions sur les TER. Chaque région définira les modalités détaillées de ces réductions.

"Une révolution"

Pour les passagers fréquents qui disposent aujourd'hui d'un abonnement Fréquence à multiples facettes, la SNCF va proposer une carte dite "liberté" au prix unique de 399 euros TTC permettant d'obtenir des réductions partout en France de 45% en Première classe et de 60% en seconde par rapport au tarif Business Première.

"C'est une révolution", se félicite Rachel Picard, qui rappelle que le prix de la carte France entière en première classe s'élève aujourd'hui à 999 euros et à plus de 500 euros par exemple entre Paris et Bordeaux. Cette carte ne vise pas à remplacer le forfait.